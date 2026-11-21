27 diseñadores de Bogotá Fashion Weekend destinan los fondos de su colección solidaria a la reconstrucción de Valle del Cauca, Chocó y Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto.

Veintisiete diseñadores de renombre nacional han unido sus firmas a la Colección Solidaria, iniciativa central del desfile inaugural de Bogotá Fashion Weekend 2026. Este proyecto cultural y benéfico busca generar recursos económicos significativos para apoyar la recuperación de las zonas más devastadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto en el departamento del Valle del Cauca.

Origen y Destino de los Fondos Recaudados

La entidad organizadora, encabezada por Rebeca Herrera Feldsberg, jefa de Bogotá Fashion Week, ha establecido con claridad que cada peso recaudado mediante la venta de las prendas donadas será invertido directamente en la reconstrucción de comunidades vulnerables. El esfuerzo se enfoca exclusivamente en tres regiones geográficas específicas que sufrieron daños estructurales y sociales severos: el Valle del Cauca, el departamento del Chocó y el Eje Cafetero.

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Este mecanismo de solidaridad no es un acto aislado, sino una respuesta organizada ante la emergencia humanitaria derivada de las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Los fondos recogidos servirán para suplir necesidades básicas y ayudar en la rehabilitación de infraestructuras afectadas por el sismo, ofreciendo un canal tangible para que la moda aporte al bienestar social.

Participación de Diseñadores y Su Enfoque Creativo

El grupo de creadores seleccionados incluye a nombres icónicos de la industria como A New Cross, Alado, Andrés Otalora, Andrés Pajón, Beatriz Camacho, Cubel, Faride Ramos, Francesca Miranda, Hernán Zajar, Isabel Henao, Johanna Ortiz, Jorge Duque, Juan Pablo Socarrás, Kika Vargas, La Petite Mort, Laura Aparicio, Lina Cantillo, Maria Elena Villamil, María Luisa Ortiz, Maz Manuela Álvarez, Old Maquiina, Olga Piedrahita, Pepa Pombo, Renata Lozano, Ricardo Pava y Silvia Tcherassi.

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Diego Guarnizo, uno de los participantes destacados, explicó que su compromiso con esta causa nació de una convicción personal profunda sobre el poder transformador de la moda. Guarnizo donó una pieza exclusiva titulada Guadalupe Ocobos, la cual representa un homenaje simbólico a los árboles de Ibagué. Esta prenda fue concebida para capturar la belleza natural de los árboles que, al florecer, visten la ciudad de tonos rosados y sirven como recordatorio visual de que la vida tiene la capacidad inherente de renacer tras la adversidad.

Mensaje de Solidaridad y Resignificación Textil

La intervención artística de Guarnizo busca transformar la belleza estética en ayuda concreta para las víctimas. El diseñador afirmó que cree firmemente que la moda debe actuar como un vehículo de amor, solidaridad y esperanza. Aceptó la invitación de BFWEEKEND con la firme intención de tender una mano a quienes perdieron todo en el terremoto del 10 de septiembre, utilizando sus creaciones como instrumentos de resiliencia y apoyo mutuo para las afectadas.

A través de la intervención y la resignificación de piezas textiles existentes, estos veintisiete creadores demuestran que la industria de la moda puede trascender su función comercial para convertirse en un medio de apoyo vital para las regiones que más lo necesitan. Cada puntada y cada diseño representan un acto de resistencia y un compromiso activo con la reconstrucción social de las zonas afectadas.

Disponibilidad Comercial y Cronograma de Eventos

Las prendas exclusivas de la Colección Solidaria estarán disponibles para la compra al público general en Villa Adelaida, la sede principal del Bogotá Fashion Weekend. El circuito comercial permanece abierto hasta el domingo 22 de noviembre, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de adquirir piezas únicas mientras contribuyen directamente a la causa benéfica.

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Rebeca Herrera Feldsberg destacó que este año el objetivo trasciende la simple dinamización de ventas de fin de año y la visibilización de los más de doscientos empresarios participantes. La meta principal es recordarle al país que cada prenda puede tejer esperanza y respaldar activamente la reconstrucción de comunidades. Este evento consolida la moda como una herramienta estratégica para el tejido social y la solidaridad nacional tras la tragedia del terremoto.