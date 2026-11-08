Colectivos de víctimas se apropian de glorieta Reforma en México para honrar a desaparecidos

Colectivos de familias de desaparecidos transforman la glorieta del Ahuehuete en Paseo de la Reforma en espacio memorial para los 130 mil casos en México. Análisis del conflicto simbólico.

Colectivos de buscadores y familias de personas desaparecidas se han apropiado simbólicamente de una de las cinco rotondas emblemáticas del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, transformando el espacio en un lugar de memoria dedicado a las más de 130.000 víctimas de desaparición forzada en el país. Esta acción surge tras la siembra, realizada en el año 2022, de un ejemplar de ahuehuete que la administración capitalina, entonces dirigida por Claudia Sheinbaum, había seleccionado mediante una consulta ciudadana para reemplazar a la icónica palma canaria que había adornado el sitio durante un siglo. Los manifestantes han establecido un vínculo profundo con esta especie mesoamericana, considerada el árbol nacional de México desde 1921, para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir justicia.

El Ahuehuete como Símbolo Nacional e Histórico

La elección del ahuehuete, o ciprés mexicano, respondió a su profunda carga simbólica dentro de la identidad nacional mexicana. Esta especie, caracterizada por su longevidad proverbial y cuasi mítica, cuenta con ejemplares históricos como el árbol de Tule en Oaxaca, cuyos troncos exceden los dos mil años de antigüedad. El ahuehuete, junto con el nopal y el águila devorando una serpiente, fue una de las señales proféticas recibidas por los fundadores de México-Tenochtitlan para establecer su ciudad. También fue seleccionado por los gobernantes mexicas para ornamentar sus jardines, y según la leyenda, fue bajo uno de estos árboles donde Hernán Cortés lloró su derrota durante la Noche Triste. Su corpulencia, con un tronco rico en pliegues y curvaduras nudosos, lo convierte en un hito incluyente y vernáculo.

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La Consulta Ciudadana de Mayo de 2022

En la primera semana de mayo de 2022, la ciudadanía votó para decidir qué especie arbórea sustituiría a la palma canaria, consumida por una severa infección fúngica. A pesar de que la administración capitalina no preveía una participación tan masiva, alrededor de doscientos mil votos fueron depositados en esta consulta. El ahuehuete fue la especie escogida por los habitantes de la Ciudad de México, reactualizando la memoria de uno de los símbolos más atávicos de la nación. Este ejercicio democrático demostró que la capacidad movilizadora ocurre no solo en elecciones de cargos públicos, sino también cuando se debaten símbolos culturales y ambientales de gran relevancia para la comunidad.

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Apropiación Ciudadana y Reclamo de Memoria

No bien se dieron a conocer los resultados de la consulta, varios colectivos de familias buscadoras intervinieron el espacio durante la XI Marcha de la Dignidad Nacional el 8 de mayo de 2022. Instalando pancartas, carteles e imágenes alusivas a sus familiares víctimas de desaparición forzada, estos grupos rebautizaron la glorieta como la "Glorieta de los y las desaparecidas". Esta acción no fue una protesta contra el árbol en sí, sino una respuesta a la excesiva parafernalia oficial y a las medidas tomadas por las autoridades locales. Los colectivos denunciaron que las autoridades removieron sus pancartas y fotografías, además de vallar el contorno de la glorieta con un alto cerco de bardas metálicas para resguardar el ámbito del espacio público.

Impacto en la Memoria Colectiva y Futuro

La confrontación entre la narrativa oficial de recuperación simbólica y la demanda de verdad de las familias afectadas ha dejado una huella permanente en el paisaje urbano de la capital. Los manifestantes han mantenido el espacio como un lugar de memoria activo, desafiendo la institucionalización del evento arbóreo original. Este conflicto evidencia las tensiones entre la gestión del patrimonio histórico y las luchas sociales contemporáneas por la dignidad de las víctimas. La permanencia de estos elementos visuales en la glorieta sigue siendo un recordatorio constante de la urgencia de resolver los casos de las más de 130.000 personas desaparecidas en México, integrando la memoria histórica con la justicia social.