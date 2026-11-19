La institución educativa en Caramanta certifica que Luz Verónica Estrada no egresó y que su diploma es falso, mientras la Universidad Nacional niega su título de ingeniera.

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia, emitió un comunicado oficial este jueves declarando la nulidad absoluta del diploma de bachiller que exhibe la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada. La entidad educativa confirma que no existen registros que respalden su graduación y clasifica los documentos presentados como falsos e ilegales ante la ley.

Verificación académica y nulidad del documento

Tras realizar una auditoría exhaustiva en los libros de registro y actas de evaluación, la directiva del plantel estableció que Luz Verónica Estrada Holguín no culminó sus estudios de educación media en su establecimiento. La institución destacó que el diploma y el acta de grado mostrados por la congresista no corresponden a los archivos oficiales, por lo que los declara nulos e inválidos para cualquier fin legal o académico.

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Conflictos en los registros oficiales de matrícula

Las inconsistencias surgieron cuando medios de comunicación cruzaron datos con el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) y el Acta General de Graduación número 32. Aunque el documento falso indica una especialidad en Comercio y fecha de fin de estudios el 25 de noviembre de 2017, el acta oficial de graduación citada no incluye el nombre de Estrada entre los catorce estudiantes listados.

Adicionalmente, la base de datos del SIMAT confirma que, durante el año lectivo 2017, la representante estaba matriculada en el grado octavo como estudiante repitente. Los registros muestran claramente su retiro y posterior traslado a otra institución educativa, desmintiendo la afirmación de haber egresado de la escuela en Caramanta.

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Denuncia penal por falsedad en documento público

Ante estas evidencias, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa ha procedido con la notificación formal ante las autoridades competentes y la Gobernación de Antioquia. La entidad solicita que se inicien investigaciones penales y disciplinarias contra Luz Verónica Estrada Holguín por los delitos de falsedad en documento y suplantación de identidad académica.

El comunicado oficial reitera el compromiso de la institución con la integridad académica y advierte a la ciudadanía que cualquier certificación de estudios presentada por la congresista que provenga de esta fuente carece de validez jurídica.

Universidad Nacional niega título de ingeniera de minas

La polémica se amplía con la declaración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que negó haber egresado a Estrada como ingeniera de minas y metalurgia. En una comunicación fechada el 23 de octubre de 2025 dirigida al COPNIA, la universidad certifica que no encontró registros físicos ni digitales de su graduación.

La Universidad Nacional también informó que la copia del registro de diplomas presentada por la congresista ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería no fue expedida por su institución. El rectorado ha entregado la información a la autoridad jurisdiccional competente para investigar la presunta falsedad en documento público.

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Desconfirmación de la tarjeta profesional por el COPNIA

En un desarrollo adicional este jueves, Rubén Darío Ochoa, director del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), confirmó en entrevista que la entidad no había expedido tarjeta profesional a Luz Verónica Estrada. Este hecho refuerza la ausencia de validación oficial de sus credenciales académicas ante los organismos reguladores del país.