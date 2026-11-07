Colfuturo y Campus Iberus abren becas para maestría y doctorado en España

Colfuturo y el Consorcio Campus Iberus ofrecen becas de matrícula y un crédito-beca de hasta USD 50.000 para estudiar posgrados en cuatro universidades españolas.

Colfuturo y el Consorcio Campus Iberus, integrado por las universidades españolas de Zaragoza, Pública de Navarra, Lleida y La Rioja, abrieron una nueva convocatoria de becas para personas interesadas en cursar una maestría o un doctorado en alguna de estas instituciones. La iniciativa combina becas de matrícula otorgadas por las universidades con un crédito-beca de Colfuturo que puede llegar hasta USD 50.000.

Según las entidades, la convocatoria está dirigida a estudiantes que quieran iniciar posgrados en España con apoyo económico. Las universidades definirán cuáles programas son elegibles para este crédito-beca, por lo que los aspirantes deben revisar la oferta académica de cada institución antes de postularse.

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Becas de matrícula en las universidades de Campus Iberus

Cada una de las cuatro universidades del Consorcio Campus Iberus otorgará una beca del 50 % de la matrícula a un máximo de dos estudiantes de maestría. Además, cada institución entregará hasta cuatro becas del 100 % de la matrícula a estudiantes de doctorado.

Las universidades serán las encargadas de determinar qué programas de maestría y doctorado pueden acceder a estas becas y al crédito-beca. Por esa razón, la selección de un programa académico es el primer paso del proceso para cualquier aspirante interesado.

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Colfuturo, por su parte, cubrirá el resto de la matrícula, el sostenimiento y otros costos relacionados. Estos apoyos se otorgan conforme a las políticas y procedimientos de la fundación, con un monto de hasta USD 50.000 para el crédito-beca.

Duración del apoyo y condiciones de retorno a Colombia

Colfuturo explicó que el crédito-beca tendrá una duración que depende del tipo de programa. En las maestrías, el apoyo durará entre uno y dos años, según la duración del programa escogido. En los doctorados, el apoyo será de tres años.

La entidad aclaró que el crédito se convierte en una beca parcial cuando el estudiante regresa a Colombia y reside allí durante un período preestablecido. Para acceder a esa beca, el estudiante debe cumplir todos los requisitos acordados previamente con Colfuturo.

Esta condición implica que el beneficio no depende solo de la admisión al programa, sino también del cumplimiento de los compromisos de residencia en Colombia que se pacten con la fundación.

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Fechas clave y pasos para postularse

La convocatoria cerrará el 4 de marzo. Los resultados de las personas seleccionadas estarán disponibles el 18 de mayo de 2027, y los programas están previstos para comenzar el próximo año.

El proceso inicia con la elección del programa académico de interés, que puede ser una maestría o un doctorado. Después, el aspirante deberá presentar toda la documentación exigida por Colfuturo.

Una vez concluida la revisión, Colfuturo enviará la lista de beneficiarios a las universidades de Campus Iberus. Cada institución verificará las condiciones del convenio y asignará los apoyos económicos disponibles.