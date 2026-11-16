Colibrí Buchicastaña: Descubrimiento científico y estado actual en Cañón del Chicamocha

Descubre la historia del colibrí Buchicastaña en el Cañón del Chicamocha. Su reciente inclusión como patrimonio geológico y las alertas de declive poblacional en Santander y Boyacá.

El colibrí Buchicastaña, una especie endémica de dimensiones reducidas que no supera los 9 cm de longitud, ha sido reafirmada como un tesoro biológico del Cañón del Chicamocha. Este ave, reconocida por su distintivo pico rojo, su capucha verde esmeralda y su buche de tono castaño terroso, integra un grupo exclusivo junto a la Ceiba Barrigona, el Cacao Indio y el cactus Cojín de Sueña. Actualmente, el Cañón del Chicamocha celebra su incorporación oficial a la lista de los cien sitios de mayor relevancia para la historia geológica global.

Historia Taxonómica y Redescubrimiento

La primera descripción científica del colibrí Amazilia Castaneiventris se remonta al año 1857, realizada por el ornitólogo John Gould, quien la clasificó bajo el género Amazilius debido a su pico rojo y su fuerte territorialidad, evocando el mito de las Amazonas. Pasaron casi un siglo hasta que, en 1947, el ornitólogo y entomólogo estadounidense Melbourne Carriker confirmó su existencia mediante la colección de un ejemplar cerca de la Serranía de San Lucas.

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Durante las siguientes cinco décadas, se registraron un poco más de 30 individuos en las proximidades del municipio de Capitanejo. La especie desapareció casi treinta años de los registros visuales hasta el año 2003, cuando los especialistas Alejandro Hernández y Oswaldo Cortez certificaron nuevamente su presencia en los bosques secos de Capitanejo, en Santander, y Soatá, en Boyacá.

Desafíos Logísticos y Estudios Ecológicos

Oswaldo Cortez, quien entonces elaboraba su tesis de pregrado, describió este hallazgo como un encuentro fortuito, considerando que en esa fecha no existían registros fotográficos de la especie en las guías de campo colombianas. El reencuentro permitió corroborar que se trataba de la Amazilia castaneiventris, convirtiéndose en el eje central de su investigación académica posterior.

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El proceso de documentación implicó negociaciones complejas con grupos armados ilegales presentes en la zona, quienes percibían a los investigadores como una amenaza debido a su vestimenta camuflada y el uso de binoculares. Una vez superada la barrera de seguridad, se iniciaron los primeros estudios sobre las preferencias alimentarias, observando que el ave liba repetidamente de las flores del Quiebra Barriga (Trichanthera gigantea), planta clave en el ecosistema de bosque seco.

Alerta Genética y Situación Actual

Según el biólogo y genetista Fernando Rondón, profesor de la Universidad Industrial de Santander, los análisis recientes del laboratorio de genética indican un declive poblacional significativo. Las investigaciones revelan una disminución crítica en el flujo genético entre los departamentos de Boyacá y Santander, lo que plantea implicaciones serias para la conservación a largo plazo de la Amazilia castaneiventris.

Actualmente, la Buchicastaña se agrupa dentro del género Saucerottia junto a otras cuatro especies endémicas o casi endémicas: la Amazilia Frentiverde, la Amazilia Esmeralda, la Amazilia Buchiblanca y la Colivioleta. La mayoría de estos parientes fueron clasificados previamente en el género Amazilis, del cual solo persisten la popular Amazilia Colirrufa y la Amazilia Vientrecanela, propia del Chocó Biogeográfico, lo que resalta la singularidad filogenética y geográfica del grupo al que pertenece este colibrí.