Colisión de aviones en Miami: Dos heridos tras choque en pista

Dos aeronaves colisionaron en el Aeropuerto Internacional de Miami causando heridas leves. La FAA investiga los causales tras la colisión de UPS y Copa Airlines.

Una colisión entre dos aviones en las pistas de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami dejó como saldo dos personas con heridas leves, según confirmó Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto. El incidente ocurrió apenas un día después de que la Administración Federal de Aviación anunciara una suspensión temporal de vuelos en todo el país, lo que elevó la atención sobre la seguridad operativa en la terminal.

Detalles Del Choque Y Causas De La Colisión

La Administración Federal de Aviación confirmó que los controladores aéreos habían indicado explícitamente a la tripulación de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines. Sin embargo, esta instrucción crítica fue desoída, lo que provocó el choque entre las aeronaves en el cruce de las calles de rodaje. La agencia federal se encuentra en este momento investigando los causales específicos que desencadenaron el accidente.

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Según las grabaciones del control de tráfico aéreo, la torre de control había instruido a la tripulación del vuelo de UPS, que estaba a punto de despegar, que esperara a que el avión de Copa Airlines, que ya había aterrizado, continuara su trayectoria. La falla en la comunicación o la obediencia de estas órdenes resultó en el impacto físico entre las dos aeronaves, marcando un evento crítico para la operación del aeropuerto.

Testimonios Y Reacciones De Los Tripulantes

El piloto del vuelo de Copa Airlines, que procedía de la Ciudad de Panamá con destino a Bogotá, Colombia, expresó su sorpresa ante el impacto. En las grabaciones de audio, el copiloto declaró: "Alguien nos ha golpeado", indicando que el avión acababa de aterrizar y se dirigía hacia su puerta de embaraje cuando se produjo la colisión.

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Otro comentario clave registrado en las grabaciones fue: "Parece que nos falta la punta del ala izquierda", lo que sugiere daños significativos en la estructura del avión. El controlador de tráfico aéreo ordenó a la tripulación de Copa Airlines que mantuviera su posición y les aseguró que los camiones de bomberos estaban en camino para atender la situación de emergencia.

Por su parte, el piloto de UPS respondió a la torre de control admitiendo la responsabilidad parcial en la manobra. El piloto declaró: "Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala", lo que indica que la aeronave de carga ingresó incorrectamente en la trayectoria del vuelo de pasajeros.

Consecuencias Y Próximos Pasos En La Investigación

Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, detalló que las dos personas heridas sufrieron traumatismos menores y fueron atendidas en el lugar por los equipos de bomberos y rescate. No se reportaron heridas graves ni pánico entre los pasajeros, gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia presentes en la escena.

La Administración Federal de Aviación continúa su investigación para determinar si la falla fue humana, mecánica o procedimental. Los resultados de esta investigación serán cruciales para establecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares en las operaciones aéreas de la región. El Aeropuerto Internacional de Miami reanuda sus operaciones normales bajo estrictos protocolos de seguridad.