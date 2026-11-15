Colisión de Copa Airlines y UPS en Miami deja pasajeros en buen estado

Incidente aéreo en Miami entre Boeing 737 de Copa y Boeing 767 de UPS. Pasajeros sanos, investigación iniciada tras paralización del tráfico aéreo.

Copa Airlines confirmó que los 166 pasajeros y seis tripulantes a bordo de su Boeing 737 -800NG se encuentran en buen estado tras la colisión ocurrida la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave, que procedía de Ciudad de Panamá, entró en contacto con un Boeing 767 de carga de UPS mientras rodaba hacia la terminal. Este incidente se registró en medio de la compleja reanudación del tráfico aéreo en Estados Unidos, país que aún enfrenta los efectos de un fallo técnico masivo que paralizó todos los vuelos el viernes por la noche.

Detalles del choque y estado de los involucrados

La aerolínea panameña emitió un comunicado el domingo detallando que la nave ya se encuentra en la terminal y que todos los pasajeros han desembarcado con seguridad. Dos de los viajeros recibieron atención médica preliminar por parte de los paramédicos del aeropuerto de Miami, quienes descartaron lesiones graves, indicando que las afectaciones parecen ser menores. La tripulación completa de la aerolínea también está reportada en buen estado, lo cual constituye un alivio significativo dada la gravedad potencial de un impacto en tierra.

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El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 hora local de Miami, momento en el cual el Boeing 737-800NG estaba involucrado en un incidente con la aeronave de carga durante la fase de rodaje. La colisión se produjo específicamente en el extremo del ala izquierda del aparato de pasajeros, el cual impactó contra la punta del ala del Boeing 767 de UPS. Ambas aeronaves se desplazaban por las calles de rodaje del aeropuerto cuando ocurrió el contacto físico, según las declaraciones oficiales.

Perspectivas de la FAA y posición de las aerolíneas

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) proporcionó una versión corroborativa del suceso, confirmando que la punta del ala del Boeing 737 golpeó el morro del Boeing 767 de UPS. Este detalle técnico es crucial para entender la dinámica del choque. La FAA aclaró que el avión de pasajeros de Copa Airlines se dirigía a su puerta de embarque, mientras que el aparato de carga rodaba hacia la pista de despegue con destino final a Bogotá, Colombia.

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Copa Airlines lamentó los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar a sus pasajeros y reiteró que la seguridad de sus clientes y tripulaciones es su prioridad absoluta. La compañía anunció su cooperación total con las autoridades competentes en la investigación que se iniciará para determinar las causas exactas del incidente. Por su parte, el director de comunicación del aeropuerto, Greg Chin, confirmó a The New York Times que dos personas fueron atendidas por heridas leves en el lugar del incidente.

Impacto en la recuperación del tráfico aéreo

Este incidente ocurre en un momento crítico para la infraestructura aeroportuaria estadounidense, que busca normalizar sus operaciones tras la paralización generalizada del viernes. La FAA detalló que, aunque hubo un impacto, el resto de los vuelos fueron redirigidos a otras pistas sin que las operaciones aeroportuarias se vieran afectadas de manera permanente. La capacidad del aeropuerto para manejar el desvío muestra cierta resiliencia operativa, a pesar de la congestión actual.

Estados Unidos prevé que el tráfico aéreo regrese a la normalidad este domingo, tras la paralización de toda la actividad durante cuatro horas la noche del viernes. Ese fallo en el sistema de comunicaciones ha generado una ola de cancellaciones masivas, llevando a más de 10.000 vuelos a ser cancelados desde entonces. La colisión de Copa Airlines y UPS añade una capa adicional de complejidad a los esfuerzos por restaurar la fluida circulación aérea en el país, destacando los desafíos logísticos inmediatos.