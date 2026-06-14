Colisión de helicópteros en Río de Janeiro deja seis muertos, incluidos Oliver Tree y Gaspi

Dos helicópteros chocaron en vuelo en Río de Janeiro, causando la muerte de seis personas. Entre las víctimas están el cantante Oliver Tree y el influencer Gaspi. Las autoridades investigan las causas del accidente y analizan videos de seguridad.

Las autoridades brasileñas investigan la colisión de dos helicópteros ocurrida en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el cantante Oliver Tree y el influencer Gaspi .

Los hechos sucedieron cuando ambas aeronaves coincidieron en el mismo espacio aéreo y colisionaron en vuelo. Uno de los helicópteros, con cinco ocupantes, se estrelló contra un estacionamiento en la avenida de las Américas, donde había decenas de vehículos eléctricos. El impacto generó una explosión y un incendio que afectó a aproximadamente 20 automóviles. El Cuerpo de Bomberos Militar controló las llamas mientras la Policía Civil aseguraba la escena.

Los pilotos de las aeronaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac, eran experimentados instructores de vuelo. La investigación está a cargo del Cenipa, de la Fuerza Aérea Brasileña, y la Anac revisa la documentación de los helicópteros y las licencias. Se analizan grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir la trayectoria y determinar las causas del accidente, que conmocionó a la industria del entretenimiento





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Helicópteros Río De Janeiro Oliver Tree Gaspi Colisión Accidente Aéreo Investigación Cenipa Anac

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro cobra la vida del cantante Oliver Tree y el youtuber argentino «Gaspi»Seis pasajeros perdieron la vida tras el choque en pleno vuelo de dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Read more »

Accidente de helicóptero en Río de Janeiro: fallecen Oliver Tree y GaspiEl cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi murieron en la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, dejando seis víctimas fatales. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Read more »

Influencer Gaspi y cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en BrasilEste domingo, Brasil registró un mortal accidente aéreo. En Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, dos helicópteros cho...

Read more »

Oliver Tree y Gaspi fallecen en colisión de helicópteros en Río de JaneiroEl cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi murieron en la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro. El accidente, que no dejó sobrevivientes, ocurrió en el sector de Recreio dos Bandeirantes y ha conmocionado a la industria del entretenimiento. Ambos jóvenes artistas se encontraban en Brasil por diferentes motivos: Tree en una gira mundial y Gaspi en una visita. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Read more »