A defensora do Povo do Colômbia criticou a convocação do jogador Sebastiãn Villa para o Mundial de 2026, alegando que sua expulsão em 2011 por agir contra uma mulher no comando técnico era um precedente. Iris Marin Ortiz considerou que o vestir as cores da selecção nacional traz uma responsabilidade tética adicional e questionou as motivações da oficialização de Sebastiãn Villa.
La defensora del Pueblo lembrou o caso do ' Bolillo' Gomes , quando foi destituido da Seleção Colombiana por um caso similar ao de Sebastiãn Villa. A Defensoria do Povo do Colômbia enviou uma forte carta aberta ao Coletivo Nacional de Futebol (CNF) em resposta a presência de Sebastiãn Villa na lista de 55 jogadores para o Mundial de 2026.
A defensora Iris Marin Ortiz questionou a convocação do jogador para o préximo mundial, notando que os antecedentes por violência de género e abuso sexual no podem ser reduzidos a 'problemas pessoais'. A defensora do Povo, Iris Marin Ortiz, enfatizou que vestir as cores da seleção nacionalão um privilígio que traz responsabilidades ética adicionais.
Recordou que o jogador foi condenado judicialmente pelos factos de violência baseada em género e enfrenta acusacões por abuso sexual, por isso a convocção transmite um mêsage devastador a vías.
'O mêsage que enviamos quando relativizamos a violência contra as mulheres por talento, popularidade ou rendimento desportivo é desolador, nos afasta do espírito que construíram ao fundo do desportol', declarou Marin no documento institucional. A ENTIDADE recordou o precedente de 2011, quando Hernân Daría'El Bolillo' Gomes deixou a direcção técnica da seleção depois de agredir uma mulher.
Segundo a funcionaria, no momento em que a civilidade e o entorno desportivo perceberam que o nío nacional não podia conviver simbólicamente com a violência contra as mulheres, estabelecendo um limite tético que hoje volta a ser posto a prova. Para a Defensoria, os jogadores da seleção se tornam reférentes e modelos de admirao para crianços, crianças e jovens.
Por essa razão, a institução instou a CF a reflectir sobre os valores que deseja representar ao escolher as figuras que levam a camisola da selecção, concluindo, de maneira tágua, que essa indumentaria 'não pode ser um escudo contra a júsztia'
