Collegio Medico y Academia Nacional de Medicina piden intervención del Gobernador para crisis en Academia de Medicina de Cartagena

El Colegio Médico de Bolívar y la Academia Nacional de Medicina han solicitado la intervención del Gobernador para resolver la crisis en la Academia de Medicina de Cartagena, presidida por la doctora Manuela Berrocal Revueltas.

De manera inmediata se pronunciaron el Colegio Médico de Bolívar y la Academia Nacional de Medicina, solicitando la intervención del Gobernador para conjurar esta crisis.

En la comunidad médica y científica de la región, incluso del país, se ha suscitado gran revuelo por el desalojo físico al que habría sido sometida la centenaria Academia de Medicina de Cartagena de Indias, presidida por la doctora Manuela Berrocal Revueltas. Esta institución consultora de la salud y de naturaleza departamental para Bolívar, al parecer ha sido evacuada de su histórica sede en la patrimonial Casa del Tejadillo, en el Centro Histórico de Cartagena.

Ante esta situación, asociaciones médicas no solo de Cartagena, también del país, han condenado de manera categórica lo que consideran un ‘atropello al sacarse sus oficinas injustamente de la sede que ha ocupado durante medio siglo, comportándose la Academia como faro de luz para los discípulos de Galeno’, expresó la tarde de este jueves, en un comunicado, el Colegio Médico Colombiano - Capítulo Bolívar, presidido por el médico pediatra Henry Rafael Vergara Sagbini.

‘Rechazamos tajantemente este atropello contra una institución muy importante para esta ciudad y el departamento, por su papel en la educación médica de la región’, le expresó el doctor Vergara Sagbini, consultado por El Universal. En procura de resolver esta crisis institucional en la Academia médica, Henry Vergara en su calidad de representante del gremio médico, pidió ‘la pronta intervención del señor Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, para evitar tan grave y dolorosa situación nunca antes vista en Colombia’.

Igualmente le solicita al mandatario departamental que intervenga para que sean ‘respetadas las raíces generacionales de los maestros que fundaron la centenaria y muy respetable institución, la cual hace parte del ambiente de paz y reconciliación que necesitamos los colombianos’. Y finaliza reiterando que el gremio médico ‘espera la pronta intervención del señor Gobernador, para evitar semejante atropello a una entidad que hace parte de la historia gloriosa de la Medicina en Cartagena y de toda Colombia’





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Collegio Médico De Bolívar Academia Nacional De Medicina Gobierno De Bolívar Desalojo Casa Del Tejadillo Centro Histórico De Cartagena Academia De Medicina De Cartagena Manuela Berrocal Revueltas Henry Rafael Vergara Sagbini Gabriel Carrasquilla Gutiérrez Yamil Arana Padauí Presupuesto Sede Educación Médica Medicina Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“A David Ospina lo llamó el gobernador de Antioquia”Luciana García, hija de Felipe García García, todo imaginó menos que el sábado 31 de enero de este año sería el día más feliz de su vida. Esa fecha estaba programada para que se disputara el encuentro entre Atlético Nacional e Inter de Miami; la exp

Read more »

Atlético Nacional rechaza las polémicas declaraciones de Sebastián Guzmán tras semifinalTras la victoria 1-0 de Atlético Nacional en la ida de semifinales de la Liga BetPlay 2026 I, el exjugador Sebastián Guzmán generó controversia con sus declaraciones sobre la expulsión en el partido contra Deportes Tolima. El club respondió en redes sociales rechazando sus palabras y defendiendo su historia y valores. Se espera el partido de vuelta el 23 de mayo en el estadio Atanasio Girardot.

Read more »

Jugador de Boca se retracta de acusaciones contra Nacional y acerca de futuroUn jugador de Boca Juniors aclara sus declaraciones en contra de Atlético Nacional y demuestra que su interés no es generar polémica, sino analizar su situación en persona.

Read more »

FIFA árbitro agredido por padre de jugador Academia Valledupar en torneo Sub-15El reconocido árbitro con escarapela FIFA, Kéiner Jiménez, fue agredido físicamente por un padre oyuncero en un torneo de fútbol en Colombia.

Read more »