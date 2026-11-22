La DTF dejará de calcularse el 31 de diciembre de 2026 y el IBR la reemplazará como tasa de referencia. Analizamos el cambio en la política monetaria colombiana.

La tasa de depósitos a término fijo (DTF), utilizada durante cuarenta años como principal referente del costo del dinero en Colombia, dejará de calcularse oficialmente el 31 de diciembre de 2026. Esta decisión histórica marca el fin de una era en la estructuración financiera nacional y consolida la transición hacia el Indicador Bancario de Referencia ( IBR) como la nueva norma para los contratos y productos crediticios.

Fin de la DTF y auge del IBR en Colombia

El Banco de la República estableció el 31 de diciembre de 2026 como la fecha límite oficial para la suspensión del cálculo y la publicación de la DTF. A partir del 1 de enero de 2027, el IBR a tres meses, expresado en términos efectivos anuales, reemplazará formalmente a la DTF en todas las disposiciones normativas vigentes. Este cambio no es una mera actualización técnica, sino una transformación estructural que busca alinear los indicadores financieros con las condiciones reales y dinámicas del mercado monetario colombiano.

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La DTF se calculaba mediante un promedio ponderado de las tasas de captación de los Certificados de Depósito a Término (CDT) a 90 días. Sin embargo, este método presentaba limitaciones significativas al reflejar solo un segmento específico del mercado de depósitos. La metodología anterior incorporaba de forma rezagada los cambios en las condiciones de liquidez y en la tasa de intervención del Banco de la República, lo que reducía su capacidad para ofrecer un ajuste oportuno frente a las variaciones económicas del país.

Mecanismo técnico y ventajas del indicador interbancario

Ante estas insuficiencias, el Banco de la República y el sector financiero desarrollaron el Indicador Bancario de Referencia (IBR) en 2008. Esta nueva tasa se basa en las tasas a las cuales las entidades financieras están dispuestas a prestarse recursos entre sí diariamente en el mercado interbancario. A diferencia de la DTF, que utilizaba precios definidos por las entidades para operaciones de CDT influenciadas por condiciones particulares de liquidez, el IBR se forma en un mercado de corto plazo, profundo y estandarizado.

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El cálculo del IBR emplea una metodología técnica conocida como Camel y utiliza las cotizaciones de ocho entidades seleccionadas. Este indicador comprende un plazo overnight para operaciones de crédito interbancario y plazos superiores, lo que le permite captar con mayor precisión la oferta y demanda real del dinero. Al basarse en ofertas realizadas en un mercado ciego, se dificulta su manipulación y se asegura que refleje fielmente las condiciones actuales del mercado monetario.

Asobancaria destaca que, en los últimos años, el IBR ha demostrado una mayor capacidad para reflejar la transmisión de la política monetaria. Se ha convertido en un canal superior para las decisiones del Banco de la República, evidenciando una estrecha alineación con la tasa de política monetaria y una capacidad de ajuste superior ante cambios en esta referencia clave. Actualmente, el IBR ya es la principal tasa de referencia en operaciones financieras, productos de crédito y valoración de instrumentos financieros.

Perspectivas académicas sobre la transición financiera

Hernando Zuleta, Decano de economía de la Universidad de Los Andes, explicará que aunque la DTF era fácil de entender como promedio de la tasa de CDT a 90 días, medía una pequeña parte del mercado y no era un buen indicador de la política monetaria. Zuleta señaló que la transmisión de la tasa del Emisor hacia la tasa de interés a 90 días estaba contaminada por múltiples factores. Si el mercado a 90 días estaba sobredemandado, la tasa permanecía alta sin reflejar rápidamente el efecto de la tasa del Banco de la República.

Zuleta afirmó explícitamente que la DTF se elimina no porque sea una mala tasa por definición, sino porque no transmite la información que el Banco de la República necesita transmitir para la gestión económica. En contraste, el IBR opera como una tasa de corto plazo, que va hasta un mes, reflejando el costo del dinero interbancario. Esto permite visualizar directamente el efecto de la tasa del banco central en tiempo real, mejorando la precisión de las decisiones financieras.

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Edgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, valoró positivamente la introducción de una referencia de tasa interbancaria diaria. Jiménez señaló que esto traerá variaciones diarias y que el IBR, con varios años de desarrollo tras su creación, hace referencia a lo que sucede en el día a día, ajustando a estándares internacionales. Consideró que ver la volatilidad diaria de las tasas en el detalle es una mejora, aunque reconoció que esto tiene aspectos tanto buenos como malos para la gestión financiera.

Impacto en la estabilidad y eficiencia del mercado

La adopción del IBR responde a la necesidad imperante de contar con una tasa más representativa, transparente y eficiente para reflejar el costo del dinero en la economía colombiana. Edgar Jiménez recordó que durante la crisis financiera de Estados Unidos de 2008, la tasa interbancaria fue un indicador clave para analizar la evolución de la crisis, ya que reaccionaba extremadamente rápido a los cambios del mercado.

Al disponer de datos casi diarios, es posible desarrollar un mercado más eficiente de derivados de tasa de interés. Jiménez recalcó que con datos semanales, como los que ofrecía la metodología anterior, la eficiencia es mucho menor. Este salto a la cotización diaria permite a los agentes económicos ajustar sus estrategias con mayor agilidad, reduciendo la incertidumbre y alineando a Colombia con las mejores prácticas de los mercados financieros globales modernos.