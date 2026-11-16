El Gobierno colombiano busca US$41.900 millones en Milagro Week. Avianca y Grupo Plata anuncian inversiones clave para impulsar el crecimiento económico nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella inauguró este lunes 16 de noviembre la primera edición de la Milagro Week en Nueva York, un evento estratégico diseñado para atraer capital internacional y conectar proyectos nacionales con fondos y entidades financieras globales. La ceremonia de apertura contó con un mensaje directo dirigido a los inversionistas, donde se afirmó que Colombia está abierta a los negocios y se invita a la comunidad financiera global a formar parte del futuro económico del país.

Estrategia Misión Crecer y Resultados Numéricos

Esta iniciativa forma parte de la Misión Crecer, una estrategia coordinada por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y la Embajada de Colombia en Estados Unidos. La Presidencia reportó que la convocatoria recibió 250 iniciativas empresariales, de las cuales 133 fueron seleccionadas para ser publicadas y consultadas por inversores potenciales.

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De las iniciativas presentadas, 97 lograron agendar citas de negocios formales. Según la información oficial de Bogotá, estos proyectos seleccionados representan expectativas de inversión o financiación por un monto cercano a los US$41.900 millones, superando significativamente los objetivos iniciales planteados.

Compromisos de Avianca y Grupo Plata

Durante el primer día del evento, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció compromisos concretos de inversión privada. Entre las declaraciones más significativas se encuentra el compromiso de Avianca de invertir US$3.000 millones en Colombia durante los próximos tres años, reforzando la posición de la aerolínea en el mercado local.

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Además, se confirmó que el Grupo Plata aumentará su inversión hasta alcanzar los US$400 millones en el mismo periodo de tres años. Estos anuncios reflejan la intención del gobierno de acelerar el crecimiento económico mediante la entrada de capital extranjero en sectores clave de la economía nacional.

Proyectos Prioritarios y Plan Destrabe

La agenda de la Milagro Week incluye proyectos en sectores como infraestructura, transporte, tecnología, inteligencia artificial, energía, petróleo, gas, minería, industria farmacéutica, agro y turismo. Bogotá-Región presentó 15 iniciativas destacadas, entre ellas el proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto, la Línea 4 del Metro, el RegioTram del Norte y el Campus 2600.

El gobierno también anunció un Plan Destrabe específico para Corex, propietaria de Cerro Matoso, con el objetivo de facilitar la ejecución de nuevos proyectos de inversión. Esta medida busca desbloquear iniciativas existentes y agilizar los procesos de construcción y puesta en marcha de grandes obras de infraestructura.

Reuniones y Futuro de la Inversión

Los encuentros privados entre ministros, empresarios e inversionistas continuarán en espacios como la sede de Citi Headquarters, donde se discutirán detalles específicos de financiación. La agenda se extenderá durante varios días más en Nueva York, manteniendo la conexión directa entre el gobierno colombiano y actores financieros internacionales.

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El propósito final, según explica el vicepresidente Restrepo, es conectar proyectos viables con capital extranjero para fortalecer sectores capaces de generar empleo, productividad y crecimiento sostenible. Este proceso de vinculación busca consolidar a Colombia como un destino prioritario para la inversión privada global en los próximos años.