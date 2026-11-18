El gobierno colombiano busca asegurar más de USD 1.000 millones en cooperación y el nombramiento del embajador Nate Morris antes del 3 de enero.

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha intensificado significativamente sus gestiones diplomáticas con Washington para asegurar la continuidad de la cooperación bilateral. Esta estrategia se desarrolla en un momento crítico, previendo la consolidación de la derrota de medio término del gobierno de Donald Trump y el cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos el próximo 3 de enero. La administración colombiana busca acelerar los procesos ejecutivos mientras navega por esta transición política.

Estrategia ante el cambio en el Congreso

La iniciativa principal incluye la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien se encuentra en Bogotá este miércoles. Este evento forma parte de un esfuerzo más amplio por mantener los canales de cooperación activos antes de que finalice el año. Además, el vicepresidente José Manuel Restrepo ha mantenido conversaciones directas con figuras clave del Partido Demócrata, buscando construir alianzas que salvaguarden los intereses nacionales.

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Un objetivo central de esta diplomacia es preservar más de USD 1.000 millones en fondos prometidos por el secretario de Estado, Marco Rubio. Durante su visita anterior a Colombia, Rubio reafirmó este compromiso financiero, destinado principalmente al desarrollo económico y al sector Defensa. Sin embargo, la desembolsabilidad de estos recursos depende estrictamente de la aprobación del Capitolio, lo que ha llevado a la Casa de Nariño a priorizar el acercamiento con el sector azul.

Encuentros clave y figuras involucradas

La visita de Pete Hegseth será recibida directamente por el ministro de Defensa, Jorge Mora, destacando la importancia estratégica de las relaciones militares. Anteriormente, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se reunió con el general Erik Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el pasado 11 de noviembre. Estas interacciones reflejan la continuidad en el diálogo sobre seguridad a pesar de los cambios políticos en el norte.

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Por otro lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo una conversación con Gregory Meeks, legislador de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense. El encuentro contó con la presencia del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo. En esta reunión se discutió la viabilidad de un Plan Marshall para la reconstrucción tras el terremoto, un tema que Meeks ha prometido apoyar especialmente para las comunidades negras afectadas por el sismo de agosto de 2026.

Desafíos diplomáticos y nombramientos

Mientras se gestionan los fondos, la administración enfrenta el desafío de agilizar el nombramiento de Nate Morris como embajador en Colombia. Esta decisión debe tomarse antes del 3 de enero, aprovechando las mayorías legislativas actuales en Washington. La Casa de Nariño ve este nombramiento como una pieza clave para fortalecer los canales de comunicación ejecutiva y garantizar la implementación de los acuerdos bilaterales.

La estrategia también incluye el relanzamiento del Comité Parlamentario bipartidista sobre Colombia en el Congreso de Estados Unidos. En 2025, este comité fue revitalizado por los congresistas Mario Díaz-Balart, republicano cercano a Trump, y Henry Cuellar, demócrata, con la participación de Mauricio Gómez Amín. El objetivo es asegurar que una cantidad significativa de los fondos prometidos sea aprobada en la Cámara de Representantes cuando llegue el momento de la votación final.