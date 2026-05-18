Colombia Agrupa Planificación y Múltiples Programas en Ante Estedicor Agroclimático

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas anticipatorias para enfrentar la posible llegada de un Fenómeno del Niño de alta intensidad, escenario que podría agravarse por los efectos de la crisis climática global y afectar de manera directa la producción agropecuaria del país. La cartera agropecuaria ha comenzado la socialización de medidas de mitigación a través de las Mesas Técnicas Agroclimáticas ygettiene previsto el lanzamiento del Puesto de Mando Unificado Sectorial para coordinar esfuerzos y adoptar medidas frente a la emergencia agroclimática.

La estrategia fue anunciada por la ministra Martha Carvajalino, luego de que reportes técnicos del Ideam, la Dimar y la Ungrd advirtieran señales de transición hacia condiciones asociadas con El Niño durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027, aunque actualmente Colombia permanece en fase Enos neutral.

Según el Ministerio, la preocupación se centra especialmente en el impacto que los periodos de sequía generan sobre el sector agropecuario, históricamente afectado con cerca del 82 % de los daños y pérdidas ocasionados por este tipo de eventos climáticos. Como parte del primer eje de intervención, la cartera agropecuaria comenzó la socialización de medidas de mitigación a través de las Mesas Técnicas Agroclimáticas, espacios desde los cuales se promueve la implementación de prácticas preventivas para reducir el impacto de una eventual sequía.

Entre las acciones priorizadas se encuentran la cosecha de agua lluvia, la recuperación de coberturas vegetales, la planificación técnica de cultivos y el uso eficiente del recurso hídrico, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de los productores rurales. La funcionaria también indicó que el Gobierno mantiene en ejecución un programa nacional de fertilización que llega a 421 municipios del país y busca facilitar el acceso a insumos estratégicos para enfrentar tanto las afectaciones climáticas como el incremento internacional de los precios de fertilizantes





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