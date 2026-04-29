Colombia al borde del apagón: el reto energético del nuevo gobierno

El próximo presidente deberá priorizar la seguridad energética del país, reactivando la exploración petrolera y modernizando la infraestructura eléctrica para evitar un colapso en el suministro.

El próximo presidente de la República se enfrenta a un desafío de vital importancia: evitar el estancamiento de Colombia . La garantía del suministro de gas natural , la reactivación de la exploración y explotación de petróleo y minerales estratégicos deben ser prioridades inmediatas.

El país ya posee un diagnóstico exhaustivo de los problemas que aquejan al sector minero-energético, por lo que el momento exige pasar de la mera discusión a la acción concreta. La estrategia debe centrarse en soluciones tangibles que devuelvan el dinamismo a un sector fundamental para impulsar el crecimiento económico desde las regiones y fortalecer las finanzas públicas.

Con políticas públicas bien definidas, regulaciones claras y seguridad jurídica, este sector tiene el potencial de contribuir con más del 50% de las exportaciones totales, cerca del 30% de la inversión extranjera directa y alrededor del 20% de los ingresos corrientes de la Nación. A esto se suman las regalías, que representan aproximadamente un tercio de los presupuestos de inversión de alcaldías y gobernaciones, así como alrededor del 7% del Producto Interno Bruto.

Para revitalizar y fortalecer el sector energético, el nuevo gobierno deberá implementar un conjunto de medidas extraordinarias que permitan expandir, modernizar y sanear el sistema energético nacional. Esto implica reactivar el sector petrolero y recuperar el liderazgo de Ecopetrol, incrementando de manera acelerada la exploración y producción de crudo y gas natural. Esta es una ruta esencial para reactivar la economía del país, que podría enfrentar una crisis profunda.

Colombia se encuentra actualmente ante el mayor riesgo de desabastecimiento eléctrico desde el apagón de 1992. La demanda de energía crece a un ritmo cercano al 4% anual, mientras que los nuevos proyectos enfrentan retrasos significativos en la obtención de licencias ambientales, la realización de consultas previas y la conexión al Sistema de Transmisión Nacional.

Según estimaciones de XM y de las asociaciones del sector, las inversiones necesarias para evitar un colapso del sistema superan los 40 billones de pesos en la próxima década: aproximadamente 18 billones en generación, 12 billones en transmisión y 10 billones en distribución. La prioridad debe ser restaurar la confiabilidad del sistema eléctrico.

De acuerdo con las proyecciones de XM, la energía firme entrará en déficit a partir de este año, con un deterioro más pronunciado entre 2027 y 2028, alcanzando déficits superiores a 60 GWh/día a mediados de la próxima década. La subasta del Cargo por Confiabilidad de 2024 evidenció la magnitud del problema: solo se asignaron 11 GWh/día nuevos, menos del 40% de lo requerido para cubrir el periodo 2027–2028 y apenas el 15% de lo necesario para recuperar un margen operativo adecuado.

La falta de señales claras de precios, la inestabilidad regulatoria y el riesgo político han disminuido significativamente el interés de los inversionistas nacionales y extranjeros. A esto se suman los retrasos en la transmisión, que oscilan entre 2,7 y 6,4 años, afectando la puesta en marcha de proyectos de energías renovables en La Guajira, las expansiones en el Valle del Cauca y la Costa Caribe, así como obras cruciales en el centro del país.

Sin un fortalecimiento de la infraestructura y sin recuperar la capacidad firme, la transición energética no solo será inviable, sino que pondrá en peligro la seguridad energética nacional, aumentará las tarifas y debilitará la estabilidad macroeconómica.

Ante este escenario, se requiere una agenda de reformas con determinación política y capacidad técnica para su implementación: 1- Reforma integral del Cargo por Confiabilidad, que actualice su diseño para remunerar adecuadamente el respaldo térmico y el almacenamiento, e incluya un mecanismo “CxC Exprés” que permita la entrada acelerada de proyectos entre 2027 y 2029; 2- Implementación del Plan Térmico 2030, centrado en la repotenciación de plantas existentes, la conversión a combustibles duales y la expansión mediante tecnologías probadas de rápida puesta en marcha; 3- Desbloquear la entrada de proyectos renovables en La Guajira mediante un Acuerdo Nacional que garantice su operación; 4- Actualizar la planificación energética de la UPME, incorporando almacenamiento, demanda flexible y una mayor integración de energías renovables; 5- Convertir la gestión de la demanda en un pilar de la confiabilidad del sistema; 6- Reforzar la gobernanza del sector y proteger las instituciones técnicas de interferencias políticas.

Sin duda, una apuesta decidida por el equilibrio entre seguridad energética, inversión y crecimiento permitirá fortalecer la economía del país. Colombia necesita un sector energético sólido, confiable y competitivo: sin energía, no hay desarrollo; sin reglas claras, no hay inversión; y sin inversión, no hay futuro





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