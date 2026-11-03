Colombia alcanza 12 millones de pacientes en Historia Clínica Electrónica

El Ministerio de Salud confirma que más de 12 millones de pacientes y 51 millones de registros digitales forman parte de la interoperabilidad en Colombia.

El Ministerio de Salud de Colombia ha anunciado que la historia clínica electrónica interoperable ya cubre a más de 12 millones de pacientes y contiene 51 millones de registros de atención en todo el territorio nacional. Esta cifra representa un avance significativo en la modernización del sistema de salud y refleja la expansión acelerada de la infraestructura digital sanitaria.

Con corte al 26 de octubre, el país registra esta cobertura gracias a la vinculación de 3.007 prestadores de servicios de salud y 6.805 sedes, tanto públicas como privadas, al proceso de interoperabilidad. Este crecimiento demuestra la capacidad institucional para integrar rápidamente nuevas entidades en la red nacional de intercambio de información clínica.

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Mecanismo de Resúmenes Digitales de Atención

El mecanismo nacional de interoperabilidad de la historia clínica electrónica entró en operación el 15 de abril de 2026, funcionando a través de los Resúmenes Digitales de Atención o RDA. Estos documentos electrónicos estandarizados están habilitados mediante la Resolución 1888 de 2025 y consolidan los datos clave de cada consulta, urgencia, hospitalización o procedimiento médico.

Esta herramienta permite que los profesionales de salud autorizados consulten información médica de manera segura, incluso cuando los pacientes cambian de institución o ciudad. Al facilitar la continuidad de los tratamientos, se evita la repetición innecesaria de procedimientos, lo que optimiza los recursos y mejora la experiencia del usuario en el sistema de salud.

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Crecimiento exponencial en adopción tecnológica

Los resultados muestran una adopción creciente del mecanismo en un periodo muy corto. A comienzos de junio, menos de dos meses después de su entrada en operación, se habían recibido más de 7,7 millones de Resúmenes Digitales de Atención correspondientes a cerca de 2,7 millones de pacientes. En ese momento, 744 prestadores y 2.456 sedes intercambiaban información clínica de forma activa.

Cinco meses después, las cifras se multiplicaron notablemente. Se pasó de 2,7 millones a más de 12 millones de pacientes registrados, y de 7,7 millones a 51 millones de registros digitales de atención. Mientras tanto, las sedes vinculadas aumentaron de 2.456 a 6.805, evidenciando una expansión masiva y eficiente del sistema en todo el territorio nacional.

Alcance geográfico y seguridad de datos

Los avances alcanzados incluyen instituciones ubicadas en grandes centros urbanos, departamentos de frontera, territorios amazónicos, la Orinoquía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta distribución confirma que la adopción es progresiva y llega a las zonas más remotas del país, garantizando equidad en el acceso a la información clínica.

La plataforma tecnológica incorpora mecanismos avanzados de autenticación, trazabilidad, auditoría y monitoreo permanente. Además, cuenta con procesos de cifrado y protección de datos que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clínica de los pacientes, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad informática.

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Integración de gestión farmacéutica y capacitación

El Ministerio de Salud también avanza en la incorporación de la gestión farmacéutica para fortalecer el seguimiento de los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación. La Resolución 1799 de 2026 incorporó el RDA de dispensación de medicamentos, permitiendo hacer seguimiento desde la prescripción hasta el registro de su entrega al paciente.

La norma estableció seis meses para que las entidades obligadas adapten sus sistemas, un proceso que cuenta con capacitación y asistencia técnica del Ministerio. Desde octubre de 2025, el Ministerio ha desarrollado más de 26 ciclos de capacitación virtual con la participación de aproximadamente 28.450 personas, además de más de 150 jornadas presenciales en todos los departamentos.

De manera complementaria, la entidad ha brindado asistencia especializada a más de 120 proveedores de software de historia clínica electrónica. Este apoyo facilita la adecuación tecnológica de sus plataformas y garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales definidos para el intercambio de información en salud, asegurando la sostenibilidad del sistema a largo plazo.