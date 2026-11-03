Colombia alerta default en 2027 si no hay ley de ajuste fiscal

Vicepresidente Restrepo y ministro Gómez advierten que la falta de aprobación legislativa genera riesgo de default, afectando deuda y servicios públicos en 2027.

El Gobierno de Colombia ha emitido una advertencia contundente sobre el futuro económico del país. Si el Congreso de la República no aprueba la ley de rescate fiscal presentada, la nación podría enfrentarse a un escenario de default en el año 2027. Esta medida busca corregir el grave deterioro de las finanzas públicas que fue heredado del gobierno anterior de Gustavo Petro. La iniciativa es considerada urgente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de deuda y recuperar el dinamismo del crecimiento económico.

Riesgo de incumplimiento de deuda soberana

En una entrevista con el diario EL TIEMPO, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendieron con firmeza la necesidad de esta legislación. Ambos funcionarios señalararon que el país necesita ordenar sus cuentas fiscales de manera inmediata. Su objetivo principal es asegurar la capacidad del Estado para pagar la deuda externa y evitar la pérdida de confianza en los mercados internacionales. La falta de un acuerdo parlamentario comprometería directamente la financiación del Estado.

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Si la ley no se logra aprobar, toda la sociedad colombiana asumiría las consecuencias de una crisis estructural. El riesgo de un default en la economía colombiana el próximo año se eleva significativamente. Este escenario implicaría que el país carecería de recursos suficientes para honrar sus compromisos de deuda. Además, los mercados internacionales podrían dejar de prestarle fondos, agravando la situación financiera nacional y limitando las opciones de inversión extranjera.

Aumento exponencial del gasto público

Los funcionarios explicaron que el Estado podría enfrentar dificultades severas para cubrir los intereses de la deuda vigente. También habría problemas para financiar la nómina pública y sostener servicios fundamentales como la salud y la educación. La diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado se ha multiplicado por cuatro durante el periodo analizado. Esta desproporción fiscal pone en riesgo la estabilidad de los sectores sociales más vulnerables del país.

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Se afirmó que la deuda pública pasó de ochocientos billones de pesos a mil doscientos billones de pesos durante el Gobierno anterior. Este incremento masivo ha encarecido el acceso al crédito y ha reducido la confianza de las entidades financieras. Los inversionistas han notado una pérdida de credibilidad en el manejo de las finanzas nacionales, lo que exige una corrección inmediata.

Presión internacional y comparación regional

Los responsables del Ejecutivo consideraron que una crisis fiscal es el peor de los escenarios posibles para la nación. Compararon los riesgos actuales con las experiencias económicas de Argentina y Venezuela, países que han sufrido graves inestabilidades. La aprobación del ajuste no responde únicamente a la necesidad de conseguir recursos, sino a evitar que las dificultades fiscales afecten el desempeño general de la economía.

El Gobierno considera que recuperar la confianza de los mercados es una condición sine qua non para mantener el financiamiento externo. Durante sus encuentros con inversionistas nacionales e internacionales, los funcionarios han sido cuestionados repetidamente sobre las medidas correctivas. La pregunta principal siempre gira en torno a cómo Colombia planifica corregir sus cuentas públicas. La urgencia de la iniciativa refleja la gravedad del momento económico actual.