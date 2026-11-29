Natalia Gutiérrez advierte sobre la crisis eléctrica en el Caribe por El Niño y la falta de inversión. Se intensifica la campaña de ahorro para garantizar el suministro en diciembre.

Colombia, con especial énfasis en la región Caribe, atraviesa un grave déficit estructural de energía derivado de decisiones postergadas en los últimos años. Este escenario crítico se ve agravado por el impacto ineludible del fenómeno de El Niño, el cual ejercerá una presión adicional sin precedentes sobre el sistema eléctrico nacional. Ante esta coyuntura, se vuelve obligatorio y urgente intensificar las medidas de ahorro por parte de la ciudadanía para evitar colapsos en el suministro.

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica y del Consejo Gremial Nacional, ha lanzado el principal llamado de alerta sobre esta crisis. La dirigente reconoce la gravedad de la situación y exhorta a no bajar la guardia, enfatizando que la administración cuidadosa del agua en los embalses y la garantía del suministro de combustibles para las plantas térmicas son pasos indispensables. Su análisis técnico plantea un debate de fondo sobre la necesidad de que el Gobierno adopte medidas inmediatas para evitar apagones, así como acuerdos a largo plazo para superar la fragilidad histórica del sistema energético.

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Causas estructurales del desabastecimiento

La situación actual no es resultado de un mal diseño del mercado, sino de la ausencia de señales de política pública que hubieran incentivado las inversiones necesarias en años recientes. La demanda en Colombia ha continuado creciendo de manera constante, lo cual representa un indicador positivo de actividad económica, pero la oferta energética no ha aumentado a la misma velocidad. Se dejó de construir la infraestructura de redes de alta tensión requerida y la energía renovable esperada no ingresó de manera continua al sistema, creando un desbalance peligroso entre la oferta y la demanda.

Desde hace cuatro años, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica ha advertido sobre este déficit de energía firme, señal que ha sido ignorada hasta que la realidad se vio exacerbada por uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia. El operador del mercado, XM, monitorea el sector día a día y en tiempo real, y es quien sigue levantando las alarmas ante la falta de colchón energético. Esta falta de reserva significa que nada puede fallar en la cadena de suministro, manteniendo al sistema en una enorme tensión operativa.

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Medidas técnicas y operativas inmediatas

La Ministra de Minas y Energía ha tomado medidas urgentes para conservar agua en los embalses y activar todo el parque térmico disponible. Se importa actualmente el 40 por ciento del gas de uso nacional, que incluye los segmentos doméstico, industrial y el destinado a las térmicas. La logística de combustibles, con la importación crítica de diésel y gas, debe funcionar con la precisión de un reloj. Además, se ha comprometido el pago al parque térmico y los recursos aprobados del traslado presupuestal permitirán a estas plantas adquirir gas, combustibles líquidos y carbón para respaldar la red.

Es fundamental que no se produzcan paros, bloqueos ni atentados contra la infraestructura de energía, ya que no existe margen para errores. Eventos recientes, como las voladuras de torres eléctricas, han servido como una alarma adicional que exige una coordinación estrecha con el Gobierno nacional. La CREG y el Ministerio de Minas y Energía han adoptado las medidas regulatorias necesarias para habilitar la autogeneración, la demanda desconectable y los primeros anillos de seguridad, asegurando que todas las plantas disponibles entren en operación para cubrir la brecha.

Impacto en el consumidor y el Caribe

Mientras algunos creen que las lluvias en Bogotá y Medellín descartan El Niño, una tormenta intensa no invalida el fenómeno, el cual se caracteriza por una caída de agua inferior al necesario para llenar los embalses. En noviembre, el último mes de lluvias, las precipitaciones se han mantenido por debajo del 50 por ciento del promedio histórico. Por ello, es crucial que cada usuario haga su parte en el ahorro de energía en hogares y comercios. La campaña de la CREG pide mantener el promedio de consumo de los meses anteriores; conservar este nivel evita aumentos en la factura, mientras que superarlo puede resultar en pagos adicionales debido a la escasez.

El gobierno De la Espriella ha cumplido con sus compromisos de respaldo financiero, pero la administración del agua de los embalses debe extenderse cuidadosamente desde diciembre hasta mayo. Las tarifas de energía en el Caribe irán al alza como consecuencia directa de estas condiciones. Ante el riesgo de racionamiento, la acción más importante es comprender y adherirse estrictamente a la reglamentación de la CREG, ya que cuando la energía escasea, los precios suben y esa es la señal principal de la crisis.