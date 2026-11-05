Colombia ante El Niño: Gremios exigen acelerar proyectos energéticos en la Cumbre de Cartagena

Líderes industriales en la IX Cumbre advierten que el déficit energético por El Niño requiere inversión urgente y estabilidad jurídica para garantizar la seguridad del suministro.

La seguridad energética de Colombia enfrenta una prueba de estrés crítica a medida que el fenómeno climático El Niño reduce los márgenes de oferta del sistema eléctrico. Durante la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía celebrada en Cartagena, los principales líderes del sector coincidieron en que la prioridad nacional debe ser acelerar la implementación de proyectos de gas, carbón y generación eléctrica. Este panel, titulado "Seguridad energética en tiempos de El Niño: desafíos y decisiones para Colombia", reunió a actores clave para analizar la viabilidad del suministro en un contexto de escasez hídrica y alta demanda.

Deficitos energéticos y dependencia del gas importado

La situación actual del sistema eléctrico colombiano se ha deteriorado significativamente, pasando de contar con márgenes de holgura del 7 % al 8 % a registrar déficits comprendidos entre el 2,5 % y el 4 %, según las cifras proporcionadas por XM. Los expertos señalan que esta contracción pone a prueba la capacidad del nuevo gobierno para gestionar recursos limitados. La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, advirtió que la disponibilidad de gas en el país dependerá exclusivamente de la entrada en operación de las plantas de regasificación en el Pacífico y en Cartagena. Sin estas infraestructuras, la seguridad del suministro quedaría comprometida ante la volatilidad de los precios internacionales.

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Impacto económico y necesidades de inversión pública

Los desafíos técnicos se traducen en implicaciones financieras directas para el país y su industria. En la temporada seca anterior, correspondiente al Niño de 2023-2024, el 30 % de la energía consumida se generó mediante gas natural, y de ese porcentaje, el 20 % fue importado. Murgas indicó que una modificación reciente en la licencia ambiental permitirá incorporar 58 millones de pies cúbicos diarios adicionales al sistema, aunque estos volúmenes resultan insuficientes para cubrir la demanda creciente liderada por la región Caribe. Se estima que el sector eléctrico necesitará una inversión de aproximadamente 65 billones de pesos en la próxima década para recuperar el rezago en generación, transmisión y distribución, una cifra que podría verse incrementada si el impuesto al carbono propuesto en la reforma tributaria eleva el costo energético entre el 5 % y el 8 %.

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Posiciones de los actores clave y propuestas políticas

Durante la sesión moderada por Fernando Quijano, director de La República, los representantes de Naturgas, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM) presentaron sus posturas. Alejandro Castañeda, de ANDEG, subrayó que somos el único país de Latinoamérica que no ha sufrido apagones en 30 años, pero advirtió que la falta de crecimiento en la oferta nos mantiene en el filo de la navaja. Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, sostuvo que Colombia cuenta con los recursos necesarios, incluyendo agua, carbón y gas, para adaptarse sin necesidad de tecnologías exóticas. Los gremios coincidieron en la urgencia de definir proyectos estratégicos con gerentes públicos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en la necesidad de una regulación moderna y predecible que atraiga la inversión extranjera, la cual ha caído un 88 % en minería durante los últimos cuatro años.

Próximos pasos y elecciones en el sector empresarial

Las proyecciones indican que el momento más crítico para el suministro eléctrico será entre marzo y abril de 2027, cuando la generación térmica deberá aumentar su aportación del 15 % habitual al 40 % o 50 % del consumo total. Además de las exigencias técnicas, el panel abordó la coyuntura política interna, recordando que la ley de rescate fiscal y la discusión del salario mínimo no pueden postergarse más allá del 31 de diciembre. Al cierre de la jornada, Fernando Quijano interrogó a los gremios sobre la contienda para presidir la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño son los finalistas en una elección programada para el 10 de noviembre, demostrando la intersección entre la gestión operativa del sector y la representación política de la industria.