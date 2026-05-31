Colombia ante la disyuntiva entre comunismo y libertad

Artículo de opinión que analiza la coyuntura electoral en Colombia, donde los votantes deben elegir entre el comunismo representado por Iván Cepeda y la defensa de la democracia y la libertad. Se critica el comunismo como sistema y se llama a la unidad de los candidatos opositores para evitar la destrucción del país.

Hoy los colombianos enfrentamos una de las decisiones más trascendentales de nuestra historia republicana. Por primera vez, nos vemos obligados a elegir entre dos caminos irreconciliables: uno que conduce al comunismo camuflado, representado por Iván Cepeda , y otro que preserva los principios de libertad y democracia que han definido nuestra nación.

El comunismo, como sistema, ha fracasado en todos los lugares donde se ha implementado. Venezuela, Cuba y la antigua Unión Soviética son ejemplos claros de cómo promete igualdad pero termina repartiendo miseria, mientras una élite política se beneficia del poder absoluto. Este modelo destruye los incentivos para producir, ataca al empresario, divide a la sociedad y convierte al Estado en dueño de las vidas de las personas.

Es incomprensible que algunos todavía consideren sensato darle una oportunidad a este sistema que siempre ha resultado en pobreza, odio, persecución y corrupción. En medio de esta coyuntura, las campañas de Abelardo y Paloma se han enfrascado en una lucha fratricida que debilita la posibilidad de una alianza en segunda vuelta. Es lamentable ver cómo el fanatismo que antes atribuíamos solo al petrismo ahora se manifiesta entre seguidores de estas dos campañas, que siempre estuvieron en la misma orilla ideológica.

Hago un llamado respetuoso pero firme a ambos candidatos: prioricen al país por encima de sus vanidades personales. Para la mayoría de los colombianos, el objetivo principal no es que ustedes ganen, sino derrotar a Cepeda y evitar nuestra propia destrucción. No importa quién inició los ataques ni quién tiene la culpa; lo crucial es lo que hagan para asegurar la victoria de la libertad.

Sean superiores al impulso de demostrar quién tiene la razón y actúen con grandeza y magnanimidad, independientemente de quién pase a la segunda vuelta. A mis compatriotas, los invito fraternalmente a votar hoy 31 de mayo con conciencia y por el candidato que más les guste, pues en primera vuelta aún podemos darnos ese lujo.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta, les encarezco pensar con cabeza fría, despojarnos del orgullo y actuar con pragmatismo. Debemos votar por quien resulte elegido hoy para enfrentar a Cepeda, porque lo que está en juego es la supervivencia de nuestra democracia. Este no es un tema de preferencias personales, sino de defender un sistema que nos ha permitido vivir en libertad. Colombia no puede permitirse el lujo de experimentar con el comunismo.

Es momento de unidad y de recordar que, por encima de nuestras diferencias, compartimos el mismo objetivo: preservar nuestra forma de vida





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Elecciones Comunismo Libertad Iván Cepeda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iván Cepeda impulsará nuevos diálogos de paz con el ELN si llega a la PresidenciaEl candidato del Pacto Histórico afirmó en una entrevista que su intención es reactivar un proceso de diálogo con esa guerrilla.

Read more »

Cierre de campaña de Iván Cepeda: ética y lucha contra la macrocorrupciónGustavo Bolívar destaca la revolución ética de Cepeda y la designación de Iván Velázquez contra la macrocorrupción. Se enfatiza la transparencia financiera y el plan frente al ELN: no más diálogos eternos.

Read more »

Iván Cepeda llama a votar masivamente y promete consolidar las transformaciones sociales en ColombiaEl candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, priorizará la lucha contra la pobreza y la desigualdad, fortalecerá la seguridad, com...

Read more »

Iván Cepeda llama a votar masivamente y promete consolidar las transformaciones sociales en ColombiaEl candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, priorizará la lucha contra la pobreza y la desigualdad, fortalecerá la seguridad, com...

Read more »