Colombia ante la tormenta perfecta: Déficit energético, El Niño y retrasos en proyectos amenazan el suministro eléctrico

El sistema energético colombiano enfrenta una creciente presión debido a un déficit en la oferta de energía y la inminente amenaza del fenómeno de El Niño. Los retrasos en proyectos de generación complican aún más el panorama.

El sistema energético colombiano se encuentra en una encrucijada crítica, enfrentando una creciente presión debido a un déficit en la oferta de energía y la inminente amenaza del fenómeno de El Niño . La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha confirmado condiciones climáticas neutrales, pero con una alta probabilidad de transición hacia El Niño en los próximos meses, elevando la preocupación en el sector.

Según el Centro de Predicción Climática, las condiciones ENSO-neutral persistirían entre abril y junio de 2026 con un 80% de probabilidad. Sin embargo, entre mayo y julio, las posibilidades de desarrollo de El Niño aumentan al 61%, con proyecciones de que se extienda hasta finales de año. Este panorama coincide con modelos que anticipan un incremento en la intensidad del fenómeno hacia el segundo semestre de 2026. Sergio Cabrales, experto en temas minero energéticos de la Universidad de Los Andes, advierte que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es del 92%, y existe un 51% de probabilidad de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte. El calentamiento subsuperficial del océano, un indicador clave, ya muestra señales de fortalecimiento, sugiriendo la posibilidad de episodios intensos de El Niño. La situación climática se entrelaza con señales de debilitamiento en la capacidad del sistema eléctrico, aumentando la complejidad del escenario.\El más reciente informe de XM, presentado al Centro Nacional de Operación (CNO), revela un deterioro en los balances de energía en comparación con las proyecciones de 2025. XM ha revisado sus estimaciones, elevando el déficit de energía para 2026 al 2,7%, un aumento significativo respecto al 1,6% estimado previamente. Las proyecciones para 2027 y 2028 indican déficits del 4,4% y 2,5%, respectivamente, con un déficit proyectado del 4,8% para 2029. Estas cifras reflejan una reducción en la disponibilidad de energía firme, que es esencial para mantener el suministro en situaciones críticas, como sequías. La disminución en la energía firme está relacionada, en parte, con una caída del 2,5% en la Energía en Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), principalmente debido a variaciones en el rendimiento de las plantas térmicas. Este ajuste implica que, en condiciones de baja hidrología, el sistema tendría menos capacidad para satisfacer la demanda. En un escenario de sequía asociado a El Niño, el sistema podría enfrentar un déficit de hasta 272 megavatios de potencia firme, lo que equivale al consumo de una ciudad como Bucaramanga. Esta situación es particularmente preocupante dado que aproximadamente el 62% de la generación eléctrica en Colombia depende de fuentes hidroeléctricas. La reducción de las lluvias impacta directamente los niveles de los embalses, limitando la generación hídrica y obligando a una mayor utilización de las plantas térmicas, que dependen de gas, carbón o combustibles líquidos. Este contexto resalta la vulnerabilidad del sistema ante las condiciones climáticas adversas.\El fenómeno de El Niño, caracterizado por el aumento sostenido de la temperatura del océano Pacífico, amplifica la incertidumbre. Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, explica que este fenómeno ocurre cuando la temperatura del océano supera en al menos 0,5 grados centígrados su promedio durante tres meses consecutivos, alterando el clima. En el sector eléctrico, El Niño se traduce en menores niveles en los embalses debido a la reducción de las lluvias, impactando directamente la generación hídrica, pilar fundamental del sistema energético colombiano. Gutiérrez señala que Colombia ha logrado enfrentar al menos ocho episodios de El Niño en las últimas tres décadas, en parte gracias al diseño del sistema eléctrico tras el apagón de 1992-1993, que permite la transición de la generación hidroeléctrica a la térmica. Sin embargo, este equilibrio depende de la disponibilidad de combustibles y la capacidad operativa de las plantas. La presión climática se ve agravada por retrasos en la entrada de nuevos proyectos de generación. Para 2025, se esperaba la incorporación de 3.517 megavatios, pero solo entraron en operación 380 megavatios, equivalentes al 10,8% de lo previsto. Adicionalmente, la salida de 647 megavatios de plantas solares, debido a fallas técnicas, disminuyó la capacidad total en 372 megavatios, limitando el crecimiento de la oferta energética en un momento de creciente demanda. La combinación de estos factores subraya la necesidad de medidas urgentes para garantizar la seguridad energética del país





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