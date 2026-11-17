El vicepresidente Restrepo presenta al cierre de Milagro Week un paquete de US$25.900 millones que combina financiamiento multilateral e inversión privada para impulsar la economía colombiana.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, presentó el balance oficial de la primera jornada de Milagro Week en Nueva York, revelando anuncios por un monto total de US$25.900 millones destinados a financiar y atraer inversión en el país. Esta cifra integra recursos comprometidos por organismos multilaterales y nuevos capitales privados, marcando el inicio de la estrategia Misión Crecer liderada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El objetivo central de esta iniciativa gubernamental es elevar la tasa de crecimiento económico de Colombia hasta alcanzar el 6% anual, un incremento significativo que requiere un flujo constante de capital privado. La agenda combinó reuniones directas con empresarios internacionales, la promoción de proyectos específicos y gestiones oficiales para destrabar inversiones que habían enfrentado obstáculos previos.

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Financiamiento multilateral y recursos del sector privado

El paquete financiero total de US$25.900 millones se distribuye en dos grandes bloques diferenciados. De este monto global, US$21.400 millones corresponden a financiación multilateral que tres organismos internacionales prevén destinar al sector privado colombiano durante los próximos cuatro años. Adicionalmente, otros US$4.500 millones provienen de compromisos anunciados directamente por compañías que participaron en los primeros encuentros de la semana.

Dentro del bloque multilateral, la distribución específica asigna US$10.000 millones provenientes del Banco Mundial para respaldar proyectos empresariales en el territorio nacional. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contribuye con US$6.000 millones y la CAF, o Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aporta US$5.400 millones, consolidando así el respaldo institucional necesario.

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Posicionamiento estratégico del BID y proyecciones a largo plazo

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, ofreció una perspectiva más amplia sobre el compromiso de su organismo, señalando que dispone de US$14.000 millones para apoyar iniciativas tanto del sector público como del privado. Estos fondos están orientados a áreas críticas para la economía nacional, incluyendo la estabilidad fiscal, la transición energética, la resiliencia ante desastres, el crecimiento sostenible y el incremento de la productividad.

Además de los compromisos financieros, el BID confirmó que Medellín será la sede oficial del GET Forum 2027. Este evento insignia reunirá a emprendedores globales, startups, gestores de fondos de capital de riesgo e inversionistas internacionales, posicionando a la ciudad como un hub central para la innovación y el negocio en la región.

Inversiones corporativas y expansión industrial en Colombia

Entre los anuncios de mayor cuantía, Avianca proyecta invertir US$3.000 millones durante los próximos tres años para fortalecer su operación y crecimiento en Colombia. La aerolínea busca avanzar en la renovación integral de su flota, anunciando la incorporación de 61 aviones nuevos hasta el año 2029 como parte fundamental de su estrategia de expansión.

Paralelamente, Grupo Plata elevó su inversión prevista en Colombia de US$60 millones a US$400 millones para los próximos tres años. La compañía tiene como propósito principal ampliar el acceso al crédito formal para las micro, pequeñas y medianas empresas, ofreciendo alternativas de financiación competitivas frente a mecanismos informales como el gota a gota y el pagadiario.

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Desarrollo energético y agroindustrial sostenible

El sector energético también recibió un impulso significativo con la noticia de Greenwood Energy, que anunció inversiones por US$1.100 millones para desarrollar proyectos de energía eólica en La Guajira. Este proyecto se suma al esfuerzo por atraer capital extranjero hacia el sector, aprovechando el potente potencial de generación renovable del departamento.

En el ámbito agroindustrial, Campo Capital y Climate Asset Management destinarán US$50 millones a un proyecto agroforestal en La Primavera, Vichada, con ejecución prevista a partir de julio de 2027. Megan Riley, representante de Climate Asset Management, explicó que esta es la primera inversión de la firma en Colombia, motivada por la solidez de Campo Capital y el atractivo comercial y climático del proyecto.