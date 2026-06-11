Colombia Approves Nuclear Law, Creating Nuclear Regulatory Agency

The Colombian Senate has approved the Nuclear Law, which aims to modernize the regulatory framework for the peaceful use of nuclear technologies. The law creates the National Agency for Nuclear Security (ANSN), a specialized technical entity that will be the sole regulatory authority for the civil nuclear cycle in the country.

La plenaria del Senado aprobó en cuarto debate la denominada Ley Nuclear, una iniciativa que busca modernizar el marco regulatorio para el uso pacífico de las tecnologías nucleares en Colombia .

Ahora con este proyecto de ley quedó listo para la sanción presidencial, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), una entidad técnica especializada que será la única autoridad regulatoria del ciclo nuclear civil en el país. Caso Yulixa Toloza: piden investigar a sus amigas por presunta omisión de socorro y robo de pertenencias Después de 4 debates y 4 votaciones unánimes, el país da un paso histórico para fortalecer el acceso a tecnologías nucleares con fines pacíficos, impulsar la soberanía en radiofármacos y consolidar capacidades estratégicas para la salud, la ciencia, la energía y el desarrollo nacional.

Este logro es el resultado del trabajo conjunto de científicos, médicos, pacientes, universidades, instituciones, congresistas, organismos internacionales y ciudadanos comprometidos con el progreso de Colombia. Con esta medida, el Gobierno busca centralizar funciones que hasta ahora estaban distribuidas entre varias instituciones, permitiendo fortalecer las capacidades nacionales para acceder y desarrollar tecnologías nucleares con fines exclusivamente pacíficos.

Después de 4 debates y 4 votaciones unánimes, el país da un paso histórico para fortalecer el acceso a tecnologías nucleares con fines pacíficos, impulsar la soberanía en radiofármacos y consolidar capacidades estratégicas para la salud, la ciencia, la energía y el desarrollo nacional. Precisamente, la Red Nuclear Colombiana destaca que con este avance se contará con más herramientas para los pacientes, oportunidades para la investigación, más soluciones para los desafíos ambientales y mayores capacidades para el futuro.

El Ministerio de Minas y Energía indicó que la aprobación de esta normativa representa un avance histórico para la ciencia, la innovación y el desarrollo nacional, al fortalecer las capacidades del país para acceder a tecnologías nucleares con aplicaciones en salud, agricultura, industria, medioambiente y energía. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que ‘esta ley nos permitirá fortalecer la lucha contra el cáncer mediante la producción nacional de radiofármacos, mejorar la seguridad alimentaria, proteger nuestros recursos naturales y prepararnos para los desafíos energéticos de las próximas décadas’.

Vale mencionar que Colombia es el único país de América Latina que cuenta con un reactor nuclear de investigación y no produce radioisótopos para usos médicos e industriales, lo que obliga a depender de importaciones para atender a pacientes que requieren diagnósticos y tratamientos especializados. De esta manera, el ministerio indica que el país podrá avanzar hacia la autosuficiencia en la producción de radiofármacos, fortalecer la regulación de equipos de radioterapia y medicina nuclear, y consolidar un sistema de supervisión alineado con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Además, esta ley también impulsará aplicaciones nucleares para el mejoramiento de semillas, el control de plagas, la detección de patógenos, el monitoreo ambiental y la gestión segura de materiales radiactivos. Asimismo, se abre una puerta a estudios de factibilidad para evaluar el papel de la energía nuclear dentro de la estrategia de descarbonización y seguridad energética de largo plazo del país





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