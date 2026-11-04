Colombia aprueba Ley de Sometimiento contra grupos armados con apoyo mayoritario

El Senado y la Cámara aprobaron la Ley de Sometimiento del gobierno de Abelardo De la Espriella. La norma ofrece beneficios penales a criminales que se entreguen, marcando un cambio frente a la Paz Total.

El Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron de manera definitiva la Ley de Sometimiento, un proyecto clave impulsado por el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. La votación se consolidó durante la sesión nocturna del martes 3 de noviembre, cerrando un ciclo de debates intensos que definieron el marco jurídico para combatir el crimen organizado.

Aprobación legislativa con mayorías claras

El proceso legislativo arrojó resultados contundentes en ambas cámaras. El Senado aprobó el proyecto inicialmente con 57 votos a favor y 24 en contra. Posteriormente, la Cámara de Representantes otorgó su visto bueno con 95 votos por el "Sí" y solo 10 votos por el "No". La sesión finalizó aproximadamente a las 11:40 p. m., y se estableció una cita para el miércoles 4 de noviembre a las 2:00 de la tarde.

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Un detalle técnico importante facilitó la aprobación: ambas corporaciones votaron exactamente el mismo texto. Esta coincidencia permitió evitarse una etapa de conciliación, lo que dejó el proyecto listo para ser remitido directamente a la sanción presidencial. La aprobación marca un hito en la estrategia de seguridad nacional y en la postura oficial frente a la criminalidad.

Mecanismos de beneficios y condiciones estrictas

La norma establece un marco jurídico preciso para desmantelar estructuras criminales y grupos armados al margen de la ley que decidan entregarse. El mecanismo ofrece beneficios penales condicionados a la colaboración con la justicia, sin realizar concesiones políticas. Quienes acudan al proceso deben entregar sus armas, presentar un inventario completo de bienes y participar activamente en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas.

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El Ejecutivo ha dejado claro que el mecanismo no contempla negociación política, ni estatus político para los grupos ilegales, ni devolución de bienes sin responsabilidad penal. Tampoco se suspenden órdenes de captura o extradición de manera automática. Se establecen reducciones de pena de hasta un 30% para mandos o jefes de estructuras criminales, y de hasta un 50% para los demás integrantes, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Reacciones políticas y fin de la Paz Total

Diversos actores políticos elogiaron la aprobación, destacando el cambio de rumbo respecto a la política de Paz Total. El ponente en el Senado, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, señaló que el Senado ha cumplido con Colombia en un nuevo enfoque de seguridad. Por su parte, la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez celebró la ley, afirmando que llega el turno para la contundencia de la justicia y denunciando la impunidad anterior.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, indicó que no habrá beneficios para solicitados de extradición ni responsables del reclutamiento de menores. El representante Daniel Briceño afirmó que la paz total de Gustavo Petro llegó a su fin, mientras que Nicolás Barguil, presidente de la Cámara, aseguró que terminan las fallidas iniciativas y que el Estado cuenta con nuevos instrumentos. El congresista Estefanel Gutiérrez y el senador Alejandro Murcia también respaldaron la medida, defendiendo la autoridad del Estado frente a los delincuentes.

Consecuencias y próximos pasos legales

La aprobación de la Ley de Sometimiento representa un cambio estructural en la administración de justicia en Colombia. Los próximos pasos incluyen la sanción presidencial y la implementación operativa del marco legal. Se espera que este instrumento desarticule organizaciones ilegales y garantice la tranquilidad de los ciudadanos. La conciliación entre cámaras no fue necesaria debido a la identidad de los textos aprobados, acelerando el proceso hacia la vigencia de la norma.