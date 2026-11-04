Colombia aprueba Ley de Sometimiento: Fin de las Mesas de Negociación y Paz Total

La cámara colombiana aprobó la Ley de Sometimiento que elimina las mesas de negociación y gestores de paz. Conoce los detalles y sanciones.

La Cámara de Representantes de Colombia ha dado el paso definitivo aprobando la Ley de Sometimiento, una normativa que representa un cambio radical en la estrategia estatal contra las organizaciones criminales y deja atrás el modelo de negociación política del anterior gobierno. Este hito legislativo cierra una de las principales promesas de campaña del ministro del Interior, Abelardo de la Espriella, quien ha liderado un giro estratégico hacia un enfoque de sometimiento judicial estricto para combatir la delincuencia organizada.

Eliminación de Mesas De Negociación

La aprobación de esta ley significa el fin oficial de las mesas de negociación y la figura de los gestores de paz como mecanismos para tramitar la desmovilización de estructuras ilegales, marcando un quiebre directo con la política de Paz Total impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Los integrantes de estas organizaciones ya no podrán negociar individualmente las condiciones jurídicas de su salida de la ilegalidad, eliminando la incertidumbre que generaba el anterior enfoque negociador en los territorios. El nuevo esquema jurídico establece una ruta de sometimiento rígida donde los beneficios penales dependen exclusivamente del cumplimiento de obligaciones concretas, como la entrega inmediata de armas, la colaboración con la justicia y la contribución al esclarecimiento de los hechos relacionados con las víctimas. Daniel Briceño, representante que participó activamente en el debate, subrayó con claridad que este procedimiento elimina las garantías automáticas de libertad que existían bajo la norma anterior, transfiriendo la autoridad decisiva al ámbito judicial y no al ejecutivo.

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Fin De Suspensión Automática

Uno de los puntos más controvertidos y definitorios de la nueva norma es que acogerse al procedimiento no implicará la suspensión automática de las órdenes de captura ni la paralización de los procesos de extradición, separando netamente la cooperación del beneficio penal. El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió esta disposición aclarando que los beneficios estarán estrictamente condicionados al cumplimiento de los compromisos asumidos por los miembros de las estructuras criminales que decidan someterse.

Protección De Menores

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La protección de niños, niñas y adolescentes reclutados por organizaciones criminales se constituye en una de las líneas rojas ineludibles de esta ley, estableciendo restricciones severas para quienes tengan condenas por reclutamiento o utilización de menores accedan a cualquier tratamiento penal diferenciado. La normativa impone obligaciones estrictas para las estructuras que busquen someterse, exigiendo la entrega inmediata de los menores que permanezcan en sus filas y una colaboración activa para el restablecimiento de sus derechos fundamentales. Este aspecto generó intensos debates durante la discusión legislativa debido a la sensibilidad social frente a la explotación infantil y la necesidad de priorizar la reparación integral sobre los intereses de los delincuentes. Los representantes enfatizaron que el sistema no otorgará ningún tipo de beneficio a los responsables de estas conductas, alineando la política de seguridad con los estándares internacionales de derechos humanos y la justicia restaurativa. La ley busca garantizar que la desmovilización incluya procesos claros para la atención y reintegración de las víctimas menores de edad, rompiendo el ciclo de violencia que afecta a las comunidades más vulnerables.

Desafíos De Implementación

El verdadero alcance de la Ley de Sometimiento no se medirá únicamente por la eliminación institucional de las mesas de negociación o de los gestores de paz, sino por su capacidad concreta para conseguir que las estructuras ilegales abandonen sus actividades, entreguen sus armas y bienes, y permitan avanzar en la reparación de las víctimas en los territorios más golpeados. Este será el principal desafío para el Gobierno nacional, que debe transformar este nuevo marco jurídico en resultados tangibles que restauren la autoridad del Estado y la seguridad ciudadana. La efectividad de la norma dependerá críticamente de la capacidad institucional para verificar los compromisos asumidos por los grupos criminales y evitar que las organizaciones utilicen el mecanismo para reorganizarse o mantener sus economías ilegales bajo una fachada de legalidad. Se espera que el trámite de sanción presidencial ocurra en el menor tiempo posible, permitiendo iniciar la implementación inmediata de las nuevas rutas de sometimiento. La comunidad internacional y la opinión pública observarán de cerca si este cambio de paradigma logra reducir la violencia y el control territorial de los grupos ilegales, ofreciendo una alternativa real a la impunidad y a la persecución judicial tradicional.