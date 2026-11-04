Colombia aprueba Ley de Sometimiento para acabar con la Paz Total

El Congreso colombiano aprobó la ley de sometimiento del presidente Abelardo de la Espriella. El texto busca terminar con la política de paz total y endurecer las penas.

La Cámara de Representantes de Colombia acogió y aprobó el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, completando así el trámite legislativo necesario tras la ratificación previa por parte del Senado. Esta decisión institucionaliza una nueva estrategia de seguridad pública que marca un cambio drástico en el enfoque estatal frente a la criminalidad organizada.

Aprobación legislativa y marco temporal

Este martes 3 de noviembre, ambas cámaras del Congreso dieron vida definitiva a la iniciativa que había sido radicada originalmente el 13 de octubre por los entonces ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino. Desde las 9:00 a. m., las plenarias del Senado y la Cámara iniciaron la discusión simultánea sobre el articulado del texto bajo una estrategia conocida como "espejo", utilizada previamente durante el debate del Presupuesto General de la Nación de 2027.

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La premura en este proceso legislativo respondió estrictamente a la fecha límite establecida para su aprobación y envío a sanción presidencial, fijada para el 4 de noviembre. Este plazo coincidía con el vencimiento de la vigencia de la anterior Ley de Orden Público, la cual servía como base jurídica para la administración actual y permitía materializar la estrategia de sometimiento criminal impulsada por el mandatario.

Modificaciones clave y duraciones legales

El ministro de Justicia, Iván Cancino, detalló que el debate culminó con modificaciones sustanciales respecto al borrador inicial, incluyendo la reducción de la duración de la ley de diez años a cuatro años. Además, se eliminó un artículo que facultaba al Ministerio del Interior para gestionar gastos reservados relacionados con la seguridad pública dentro de fondos ministeriales específicos.

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Una de las disposiciones más relevantes aprobadas establece un límite máximo de seis años para acceder a la libertad condicional. Esta restricción busca garantizar que los beneficios procesales sean limitados y estén estrictamente condicionados al cumplimiento integral de los requisitos exigidos por la normativa, eliminando cualquier posibilidad de negociación o rebaja adicional.

Posiciones oficiales y fin de la Paz Total

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, afirmó que esta ley no otorga beneficios a quienes están solicitados para extradición ni a aquellos involucrados en el reclutamiento de menores. Su colega Hernán Cadavid confirmó que con esta medida se pone punto final a la política de "paz total" desarrollada por la administración anterior, considerada fracasada por los legisladores actuales.

Iván Cancino resaltó que el texto aprobado es sólido y se acomoda a la política criminal del presidente Abelardo de la Espriella. El ministro subrayó que no habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradición, y que cualquier incumplimiento resultará en la expulsión inmediata hacia la justicia ordinaria, sin procesos de negociación previos.

Siguientes pasos y sanciones presidenciales

Con la aprobación en la Cámara, que finalizó cerca de la media noche del 2 de noviembre tras negar más de 60 recusaciones por la Comisión de Ética, el texto avanza hacia la etapa final del proceso legislativo. El jefe de Estado tiene programado sancionar la ley este miércoles 4 de noviembre, momento en el cual entrará en vigor la nueva regulación de orden público.

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Esta normativa representa el cierre formal de un ciclo político específico en Colombia, reemplazando los mecanismos de diálogo y negociación con grupos criminales por un enfoque basado en la aplicación estricta de la ley y la penalización directa. Los ciudadanos y consumidores deben estar atentos a cómo estas medidas afectarán la dinámica de seguridad en las próximas semanas.