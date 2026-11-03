Colombia aprueba RUGE: Régimen tributario para grandes inversiones

El Gobierno colombiano presenta el RUGE, un régimen tributario exclusivo para inversiones masivas que busca reactivar la economía y ofrecer estabilidad jurídica por 16 años a grandes capitales.

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y su equipo económico bajo la dirección de Ricardo Bonilla, ha presentado al Congreso de la República una propuesta legislativa ambiciosa diseñada para transformar el entorno fiscal del país. Esta iniciativa, conocida oficialmente como Proyecto de Ley 477 de 2026 y popularmente identificada como la Ley de Rescate Fiscal, introduce un mecanismo innovador denominado Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, abreviado como RUGE. El objetivo central de esta normativa es atraer capitales masivos tanto nacionales como extranjeros mediante garantías de largo plazo, buscando así reactivar la inversión privada en sectores estratégicos de la economía colombiana.

Mecanismo de Incentivos Fiscales y Jurídicos

El núcleo del nuevo sistema consiste en la adición de un Libro Noveno completo al Estatuto Tributario colombiano, específicamente cubierto por los artículos 917 hasta el 925. Este marco legal otorga a los inversionistas adherentes un paquete integral de beneficios que incluye incentivos tributarios directos, facilidades aduaneras significativas y una seguridad jurídica blindada durante un período extendido de 16 años consecutivos. Para acceder a estos privilegios, el inversor debe constituir un vehículo jurídico especializado, ya sea una sociedad nueva o una sucursal exclusiva dedicada únicamente al proyecto propuesto, obteniendo además un Certificado de Adhesión expedido por el Comité de Garantías y Estabilidad del Gobierno nacional.

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Requisitos Mínimos y Umbrales de Inversión

La legislación establece barreras de entrada estrictas basadas en montos mínimos de capital comprometido medidos en Unidades de Valor Tributario (UVT) y plazos máximos de ejecución para cada sector productivo. En el ámbito de infraestructura, energía y recursos naturales, incluyendo minería, petróleo, gas, electricidad, agua, transporte y obras civiles, se exige una inversión mínima de 8.140.000 UVT, equivalente a $426.324.360.000 COP a precios de 2026, con un horizonte de ejecución de hasta 8 años. Para la industria y la economía digital, como manufacturas, telecomunicaciones y procesamiento de datos, el umbral baja a 5.530.000 UVT ($289.628.220.000) con 6 años de plazo. Finalmente, para agroindustria, turismo, servicios, agricultura, ganadería, alimentos, construcción de edificaciones, software, salud y educación, el requisito es de 2.580.000 UVT ($135.124.920.000) y 5 años de ejecución.

Exclusiones Sectoriales y Plazos de Vigencia

El texto legal excluye expresamente del régimen a sectores como el comercio minorista tradicional, el sector financiero, las actividades inmobiliarias especulativas y la administración pública directa. Las solicitudes de adhesión al programa estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2029, mientras que los proyectos clasificados como Asociaciones Público-Privadas (APP) tendrán una ventana de oportunidad ampliada hasta el año 2031. Expertos como Sergio Cabrales, consultor del sector minero-energético, han traducido estas cifras a dólares estadounidenses, estimando que se requieren 132,5 millones de dólares para infraestructura, 90 millones para industria digital y 42 millones para servicios básicos, lo que posiciona al país como un destino para mega-proyectos corporativos.

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Estructura Impositiva Reducida y Beneficios Derivados

Los proyectos que inicien su ejecución en los años fiscales 2027 y 2028 pagarán una tarifa fija de impuesto de renta del 20%, mientras que aquellos que comiencen desde 2029 enfrentarían una tasa del 26%. Esta tarifa permanece constante sin sobretasas adicionales durante toda la vigencia del contrato de 16 años, contrastando con la reducción general de la tarifa empresarial al 33% en 2027 y al 31% desde 2028 según la misma reforma. Además, se aplica una retención en la fuente sobre dividendos para accionistas no residentes del 8%, con carácter reducido y definitivo, aunque las personas naturales residentes mantienen sus reglas generales. Se permite una depreciación acelerada de hasta el 50% anual en maquinaria y equipos, y del 10% en construcciones, eximiendo al vehículo jurídico del impuesto al patrimonio y ofreciendo aranceles preferenciales para importar bienes de capital no fabricados localmente.

Contraprestaciones Locales y Críticas Económicas

A cambio de estos beneficios, las compañías adheridas deben cumplir cuatro contraprestaciones estrictas: invertir al menos el 40% del capital comprometido en los dos primeros años, adquirir mínimo el 30% de bienes y servicios a proveedores nacionales (con un tercio reservado para mipymes), pagar una prima anual del 0,1% del valor acumulado al Tesoro Nacional, y mantener estándares de transparencia. Analistas como Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señalan que esto exime de sobretasas financieras, petroleras y carboníferas a las inversiones RUGE, mientras que críticos advierten sobre el impacto fiscal no cuantificado en las cuentas públicas, generando un debate entre la necesidad de financiamiento y la regresividad potencial del sistema.