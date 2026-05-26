Colombia arrasa en los American Music Awards 2026: Maluma regresa con raíces, Karol G hace historia y Shakira triunfa con su gira

Maluma, Karol G y Shakira lideraron una noche histórica para Colombia en los AMAs 2026. Maluma volvió tras seis años con una actuación llena de simbolismo nacional, Karol G ganó el Premio de Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino, y Shakira se llevó dos galardones por su exitosa gira mundial.

El talento colombiano dominó la escena de los American Music Awards 2026 , celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una noche histórica que puso en alto el nombre del país en la música latina.

Maluma regresó oficialmente al escenario de los AMAs después de seis años de ausencia, desde su presentación junto a Jennifer Lopez en 2020, y lo hizo con una poderosa interpretación de 'Tu Recuerdo', sencillo de su séptimo álbum de estudio, 'Loco x Volver'. Su actuación estuvo impregnada de un profundo simbolismo colombiano: acompañado por una banda completa y coristas, sostuvo un micrófono envuelto en la bandera nacional, descendió del escenario para bailar entre el público y cerró su número en medio de una gran ovación.

Este regreso marca un momento crucial en su carrera, pues 'Loco x Volver', lanzado el 15 de mayo, representa un viaje de reconexión con sus raíces musicales y personales. El artista ha descrito el disco como una terapia que le permitió reencontrarse con 'el niño soñador' que era antes de la fama, una idea reflejada en la portada, que usa una fotografía de su infancia.

Musicalmente, el álbum fusiona reggaetón con géneros tradicionales colombianos como el vallenato, la salsa y el merengue, y cuenta con colaboraciones de artistas como Arcángel, Ryan Castro, Kany García, Justin Quiles y Grupo Frontera, además de una participación póstuma de Yeison Jiménez. La atención de la gala también se centró en el reencuentro entre Maluma y Karol G, ambos artistas paisas, quienes fueron captados por las cámaras compartiendo abrazos y conversaciones cálidas en medio del evento.

Este momento simbólico reflejó la unidad y el poder del talento colombiano en el panorama internacional. Por su parte, Karol G hizo historia al recibir el Premio Internacional de Excelencia Artística, un galardón que no se otorgaba desde 2009, y sumó un segundo reconocimiento como Mejor Álbum Latino del Año.

Sus logros subrayan su posición como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina a nivel global, capaz de conectar con audiencias masivas y de mantener una presencia dominante en las ceremonias de premiación más importantes. Aunque no estuvo presente físicamente, Shakira se consagró como otra gran protagonista de la noche al llevarse dos de los premios más relevantes: Mejor Artista Latina Femenina y Tour del Año por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Esta gira, que ya ha vendido más de 3,3 millones de entradas y recaudado más de 421 millones de dólares, se ha convertido en la más exitosa de la historia para un artista latino, batiendo récords de asistencia y facturación. Shakira agradeció los galardones en redes sociales, destacando el trabajo de su equipo y anunciando las fechas de la etapa estadounidense de la gira.

La combinación de los triunfos de Maluma, Karol G y Shakira, junto con el simbolismo de sus presentaciones y reconocimientos, convirtió la noche de los AMAs 2026 en un hito para Colombia, demostrando la diversidad, la evolución artística y el impacto global de su música. El país no solo brilló por la calidad de los trabajos presentados, sino también por la forma en que sus artistas honraron sus raíces, ya fuera a través de la fusión de sonidos tradicionales o de discursos personales que resaltan la identidad nacional.

Esta triple corona de logros en una sola gala subraya el momento dorado de la música colombiana en el escenario mundial





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