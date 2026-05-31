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Colombia: Autoridades despliegan esfuerzo para garantizar seguridad durante jornada electoral

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Colombia: Autoridades despliegan esfuerzo para garantizar seguridad durante jornada electoral
Jornada ElectoralSeguridadBarranquilla
📆5/31/2026 5:11 PM
📰lafm
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Las autoridades colombianas han desplegado un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y la tranquilidad durante la jornada electoral en Barranquilla.

Las autoridades colombianas han desplegado un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y la tranquilidad durante la jornada electoral . Con más de 3.100 policías en la área metropolitana de Barranquilla y el apoyo de las Fuerzas Militares , se busca asegurar la normalidad en todos los puestos de votación.

Según el secretario de Seguridad, hasta el momento la jornada avanza sin alteraciones y con presencia institucional en todos los lugares. El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para tomar medidas frente a las altas temperaturas que se registran en la ciudad durante la jornada electoral. Se recomienda salir a votar temprano, llevar paraguas, mantenerse hidratados y portar agua debido a las altas temperaturas registradas durante la jornada.

Además, las autoridades recordaron que los ciudadanos pueden acudir a distintas entidades en caso de requerir acompañamiento o denunciar cualquier irregularidad. En el área metropolitana de Barranquilla, más de 2.000 policías están concentrados en el distrito, trabajando en un esfuerzo articulado con la Policía, la Alcaldía, la Gobernación y las entidades nacionales para prestar el acompañamiento debido y resolver todas las situaciones

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Jornada Electoral Seguridad Barranquilla Policías Fuerzas Militares

 

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