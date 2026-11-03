Colombia avanza en Ley de Sometimiento con debate en la Cámara de Representantes

El Congreso colombiano continúa el debate sobre la Ley de Sometimiento antes del 4 de noviembre. El proyecto busca reemplazar la paz total con beneficios penales.

El debate por la Ley de Sometimiento avanza en la Cámara de Representantes de Colombia, donde la sesión se reanudará este martes 3 de noviembre a las 9:00 de la mañana. Este proceso legislativo es crucial porque el Congreso tiene como fecha límite el 4 de noviembre para completar el trámite antes de que venza la Ley de Orden Público.

Aprobación parcial de artículos clave en el congreso

En las últimas horas, los legisladores aprobaron los artículos 5 y 14 en los términos presentados durante la ponencia oficial. Sin embargo, la discusión general no se completó y quedó pendiente, lo que significa que el proyecto aún no puede considerarse aprobado por la cámara baja. El siguiente paso consiste en discutir y votar los artículos restantes que integran la iniciativa, un proceso que requiere el apoyo de las mayorías para evitar su fracaso constitucional.

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Críticas sobre la SAE y la directora Diana Patricia Bravo

El ambiente en la Cámara estuvo caldeado debido a las denuncias contra Diana Patricia Bravo, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El representante Santiago Osorio, de Alianza Verde, argumentó que no se puede pedir votación tranquila tras graves acusaciones de que la SAE devuelve tierras a narcotraficantes y paramilitares. Osorio mencionó específicamente 139 bienes entregados a comandantes vinculados a la vida del actual presidente colombiano, aunque reconoció no presentar pruebas.

Nueva política de paz y reducciones de penas

El senador ponente, Daniel Briceño del Centro Democrático, defendió la iniciativa como un cambio fundamental en la relación del Estado con los criminales. La ley establece reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes sin responsabilidades de dirección y del 30 % para otros casos. Estos beneficios están estrictamente sujetos al cumplimiento de obligaciones como la entrega de armas, la identificación de bienes ilícitos y el abandono definitivo de actividades ilegales.

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Mecanismos de verificación y límites al sometimiento

El texto incorpora disposiciones para combatir las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y fortalecer las investigaciones patrimoniales. Se establecen mecanismos de verificación rigurosos para comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Además, los responsables de delitos graves como el reclutamiento de menores no tendrán acceso a las mismas condiciones de beneficios previstos para otros integrantes del crimen organizado.

Próximos pasos legislativos y despliegue militar

Una vez concluya su trámite en la Cámara, la propuesta deberá pasar por el Senado para la discusión en plenaria. Si existen diferencias entre los textos aprobados, se deberá adelantar un proceso de conciliación antes de la fecha límite. Paralelamente, el Ministerio de Defensa rechazó un atentado terrorista en Planadas, Tolima, y anunció un despliegue militar con hospitales de campaña para asegurar la región mientras avanza este marco legal.