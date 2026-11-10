Colombia: Brecha salarial mínima 2027 divide a sindicatos y empresarios

La discusión del salario mínimo en Colombia para 2027 revela una brecha abismal. CUT exige 38,5% de aumento, mientras Fenalco limita la subida a 9%. Analizamos el impacto.

La definición del salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 2027 ha iniciado un proceso de discusión markedo por profundas divergencias entre el sector empresarial y las organizaciones sindicales. Las proyecciones preliminares indican que la brecha entre las posiciones más ambiciosas y las más cautelosas alcanza cifras astronómicas que superan los 500.000 pesos mensuales por trabajador, planteando un desafío significativo para la estabilidad económica y el poder adquisitivo nacional.

Desproporción salarial: 38,5% versus 9% de aumento

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone oficialmente un incremento del 38,5% para el salario mínimo del próximo año, lo que equivaldría a un aumento mensual de aproximadamente 665.000 pesos sobre la base del salario vigente de 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte. Esta demanda se sustenta en el concepto de salario mínimo vital presentado por la Organización Internacional del Trabajo y busca recuperar el poder de compra afectado por años de erosión inflacionaria.

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En contraste absoluto, Fenalco y diversos analistas económicos argumentan que el ajuste no debería exceder el 9% mensual, lo que representa un incremento de apenas unos 158.000 pesos. Esta discrepancia de casi medio millón de pesos entre ambas posturas refleja no solo diferencias numéricas, sino visiones opuestas sobre la capacidad de absorción de costos por parte de las empresas colombianas y la urgencia de protección social para los trabajadores.

El Gobierno, bajo la dirección del presidente Abelardo De la Espriella, ha comunicado que no respaldará propuestas desproporcionadas que puedan generar efectos adversos graves sobre la inflación o comprometer la sostenibilidad financiera de las compañías. La administración busca garantizar un escenario de negociación justo, pero evita apoyar aumentos que puedan desencadenar presiones inflacionarias secundarias o afectar negativamente la empleabilidad en el corto plazo.

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El Gobierno convoca a la mesa de concertación salarial

El Ministerio del Trabajo, dirigido por la ministra Natalia López Fuentes, anuncia la convocatoria oficial a los integrantes de la mesa de concertación para dar inicio formal a las negociaciones durante los días próximos. Este movimiento institucional marca el paso definitivo desde la fase de declaraciones públicas hacia la discusión técnica y política estructurada que determinará el marco remunerativo para el año 2027.

Se contempla que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales realice su instalación oficial entre el 25 y el 18 de noviembre de 2026, estableciendo un calendario preciso para los debates. Esta fecha marca el horizonte temporal donde las partes deberán presentar sus propuestas formales, ya que hasta el momento las cifras mencionadas por la CUT y Fenalco son declaraciones preliminares y no propuestas vinculantes de negociación.

Antes de la sesión plenaria, el Ministerio ha adelantado encuentros preparatorios con sectores clave, incluyendo organizaciones sindicales, gremios empresariales, representantes de trabajadoras domésticas y el sector agrícola. Un elemento novedoso en este ciclo de diálogo es la incorporación oficial de la academia, con la participación de universidades y el Banco de la República, para examinar técnicamente variables macroeconómicas críticas como la inflación y el comportamiento del empleo.

Riesgos empresariales y variables de productividad

Los empresarios advierten que un incremento salarial muy elevado podría traducirse directamente en mayores costos de contratación, presiones al alza sobre los precios al consumidor y dificultades operativas graves. Este riesgo afecta particularmente a aquellas empresas con menor capacidad financiera y una alta proporción de trabajadores que devengan el salario mínimo, sectores que podrían verse forzados a reducir su plantilla o congelar la creación de nuevos empleos.

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La productividad laboral emerge como uno de los componentes determinantes para construir la propuesta final de ajuste, junto con la inflación causada históricamente y las expectativas de precios a futuro. Estos factores técnicos serán evaluados rigurosamente por los expertos invitados durante las reuniones preparatorias, buscando un equilibrio entre la recuperación del ingreso de los trabajadores y las condiciones reales de las empresas.

Escenarios legales y próximos pasos en la negociación

La legislación colombiana establece que la Comisión de Concertación debe intentar alcanzar un consenso entre trabajadores, empresarios y el Gobierno para determinar el incremento anual. Sin embargo, si las partes no consiguen un acuerdo dentro de los plazos establecidos legalmente, el Gobierno tiene la facultad constitucional de fijar el aumento mediante decreto, evitando así el vacío legal o la parálisis laboral.

La negociación que comenzaría en la próxima semana de noviembre enfrenta el reto complejo de conciliar las expectativas de recuperación de ingresos de los trabajadores con las duras condiciones económicas de las empresas y el comportamiento de los precios en el mercado. La distancia inicial entre el 38,5% sindical y el 9% empresarial sugiere que el camino hacia un acuerdo requerirá concesiones significativas y una comprensión técnica compartida de la realidad macroeconómica del país.