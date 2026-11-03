Colombia brilla en Copa Mundial de Bicicrós con podio en Sarasota

Pilotos colombianos logran destacadas actuaciones en la Copa Mundial de Bicicrós en Sarasota, Estados Unidos, con medallas de plata y bronce en la élite masculina.

La delegación nacional de bicicrós de Colombia celebró resultados destacados durante las paradas finales de la temporada de la Copa Mundial, que llegó a su clausura en la ciudad de Sarasota, ubicada en Estados Unidos. Los representantes patrios dejaron una huella imponente en el circuito internacional, sumando puntos valiosos y experiencia competitiva en uno de los escenarios más exigentes del calendario global.

En la jornada inaugural de la novena válida del certamen, Juan Esteban Naranjo, un destacado ciclista originario de Caldas, se posicionó en el segundo lugar dentro de la categoría élite masculina. El caldense, quien ostenta los títulos de campeón nacional y campeón latinoamericano, demostró una solidez técnica formidable para asegurar la plata en una competencia de alto nivel. La celebración colombiana en esta prueba específica se completó con la actuación de Carlos Ramírez, un deportista con dos medallas olímpicas de bronce a su nombre, quien cruzó la meta en la tercera posición. El triunfo final en esta categoría élite masculina fue para el piloto francés Leo Garoyan.

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Podios y destacadas actuaciones en categorías juveniles

En la categoría sub-23 masculina, Johan Táquez estuvo a un paso del podio al finalizar en el cuarto lugar, mostrando un crecimiento constante en su trayectoria competitiva. El triunfo en esta división correspondió al francés Matteo Faure, quien impuso un ritmo rápido y consistente durante toda la carrera. Por su parte, en la división sub-23 femenina, la ciclista antioqueña Valentina Jiménez, conocida cariñosamente como Chispita, tuvo una actuación muy prometedora en su primera participación en una competencia de esta magnitud internacional. La joven de 17 años, actual campeona panamericana y medallista de oro en el campeonato mundial celebrado en Dinamarca en el año 2025, terminó en quinta posición en una final que reunió a corredoras con mayor experiencia acumulada. La victoria en esta categoría femenina fue para la británica Freia Challis.

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Preparación para el campeonato internacional de Medellín

Colombia participó en este certamen con un total de 22 pilotos, de los cuales ocho son originarios de Antioquia, quienes continúan sumando valiosa experiencia internacional y elevando su nivel técnico de cara a los próximos retos competitivos. Tras el cierre oficial de la Copa Mundial en Sarasota, los bicicrosistas nacionales se preparan para afrontar el último desafío del año. Este desafío será el tradicional Campeonato Internacional de las Luces, que se celebrará en la ciudad de Medellín. En este evento, se esperan la participación de grandes figuras tanto del plano nacional como del exterior, entre las fechas del 30 de noviembre y el 5 de diciembre, consolidando a la ciudad anfitriona como un epicentro clave para este deporte en la región.