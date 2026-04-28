Colombia brilla en el mundo de la pizza: Pizzardi entra al Top 3 de Latinoamérica

La pizzería Pizzardi de Bogotá se posiciona como la tercera mejor de Latinoamérica según el ranking Top Pizza Latin America, consolidando a Colombia como un referente en la gastronomía internacional. Además, La Bella Pizza de Cali también aparece en el listado, demostrando el crecimiento del mercado pizzería en el país.

La gastronomía colombiana sigue destacándose a nivel internacional, esta vez con uno de sus platos más queridos: la pizza. Según el prestigioso ranking de Top Pizza Latin America , una de las guías culinarias más reconocidas, la tercera mejor pizza de toda Latinoamérica se encuentra en Bogotá.

Este logro refuerza la posición de Colombia en el mapa gastronómico mundial y demuestra la evolución de su escena pizzería, que ya había llamado la atención con establecimientos como Fortezza en ediciones anteriores. La pizzería Pizzardi, ubicada en la capital colombiana, ascendió 19 posiciones en el ranking y ahora ocupa el tercer lugar, superando a cocinas de países tradicionalmente reconocidos en este rubro, como Argentina, Perú y México.

En la edición de 50 Top Pizza Latin America, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, los organizadores destacaron la excelencia de las pizzerías que mantienen altos estándares de calidad, autenticidad y respeto por la tradición italiana. Sobre Pizzardi, señalaron que es un pedacito de Nápoles en Bogotá, con pizzas auténticamente napolitanas, generosamente estiradas, con ingredientes sabrosos y aromas y colores mediterráneos.

Además de Pizzardi, otra pizzería colombiana, La Bella Pizza de Cali, apareció en el puesto 48 del ranking, lo que evidencia el crecimiento del mercado pizzería en el país. Este reconocimiento no solo consolida a Colombia como un referente en la pizza latinoamericana, sino que también coloca a Pizzardi entre las 100 mejores pizzerías del mundo, siendo la única en el país en alcanzar este hito.

Entre las diez mejores pizzas de Latinoamérica también destacan Leggera Pizza (Sao Paulo, Brasil), Allería (Providencia, Chile), QT Pizza (Sao Paulo, Brasil) y Ti Amo (Adrogué, Argentina), entre otras. El éxito de Pizzardi y La Bella Pizza refleja el esfuerzo de los chefs y dueños de estos establecimientos por mantener la esencia de la pizza napolitana, adaptándola a los gustos locales sin perder su autenticidad.

Este logro también abre nuevas oportunidades para el sector gastronómico colombiano, que cada vez gana más reconocimiento en el ámbito internacional. Con este tipo de distinciones, Colombia no solo se posiciona como un destino turístico, sino también como un referente culinario en la región





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