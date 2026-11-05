Colombia brilla en The 50 Best Restaurants: Celele y El Chato en el podio global

La gala de The 50 Best Restaurants 2026 en Lima consolidó a Colombia con dos restaurantes en el ranking mundial. Celele llegó al 31 y El Chato al 46, marcando un hito para la gastronomía nacional frente a expertos internacionales.

El miércoles 4 de noviembre, el Teatro Municipal de Lima fue el escenario histórico para la primera ceremonia de The 50 Best Restaurants celebrada en Sudamérica. Durante este evento emblemático, Colombia demostró su creciente influencia en la gastronomía mundial al posicionarse con dos establecimientos en el prestigioso ranking global. Celele, ubicado en Cartagena, alcanzó el puesto 31, lo que representa su mejor resultado hasta la fecha, mientras que El Chato, de Bogotá, regresó a la lista en el puesto 46. Esta distinción confirma el alto nivel de la cocina colombiana ante más de 1.100 expertos internacionales de la industria que conforman el panel de votación.

El mecanismo del ranking y la participación global

La composición de esta lista anual se basa estrictamente en los votos de más de 1.100 expertos de todo el mundo, asegurando una distribución paritaria de género con la mitad hombres y la mitad mujeres. En esta edición, la organización reunió cocinas representativas de 28 territorios distribuidos en seis continentes diferentes. Un dato destacado de este año es que 11 de los 50 lugares del ranking pertenecen a restaurantes latinoamericanos, reflejando una mayor reconocimiento regional en el circuito internacional de alta cocina. La selección no responde a tendencias pasajeras, sino a un consenso riguroso entre profesionales que evalúan la excelencia culinaria de manera objetiva.

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Celele: Sostenibilidad y rescate de ingredientes nativos

Jamie Rodríguez, chef boyacense que ha adoptado el Caribe colombiano como su hogar, lidera Celele con una propuesta culinaria basada en la conservación. El restaurante nació a partir de Proyecto Caribe Lab, una iniciativa de investigación donde Rodríguez recorrió la región para documentar más de 350 ingredientes nativos y recetas indígenas en riesgo de desaparición. Su enfoque se centra en rescatar estos sabores únicos para evitar que se pierdan para las futuras generaciones. En la edición anterior de los premios, Celele debutó en el ranking y fue galardonado como el restaurante más sostenible del mundo, un reconocimiento que precedió su actual ascenso al puesto 31.

El Chato y la trayectoria de Alvaro Clavijo

Alvaro Clavijo, protagonista de El Chato, es un rostro familiar dentro de este ranking desde que ingresó en 2023 en el puesto 33. Para el año siguiente, el restaurante logró una subida significativa al alcanzar el puesto 25, consolidando su reputación en el circuito internacional. En diciembre de 2025, El Chato realizó un logro histórico al ser elegido el mejor restaurante de Latinoamérica en la versión regional del ranking, Latin America's 50 Best Restaurants, un título que ningún otro establecimiento colombiano había obtenido previamente. Esta trayectoria constante demuestra la capacidad de Clavijo para mantener estándares de excelencia culinaria en Bogotá.

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La noche de la gala y reacciones en Lima

La ceremonia en el edificio de cuatro pisos del centro de Lima reunió a chefs, periodistas y personalidades de la gastronomía con trajes elegantes y bandas rojas distintivas al cuello. Álvaro Clavijo y Jaime Rodríguez asistieron con la ilusión de escuchar sus nombres, una certeza que tenían tras conocer los puestos 51 al 100 el 21 de octubre, donde ninguno de los dos apareció. La tensión aumentó con cada anuncio desde el puesto 50, asignado a Saint Peter de Sídney, Australia. Al llegar al puesto 46, el nombre de El Chato resonó en el teatro, provocando emociones intensas y gritos de orgullo por la representación del país lejos de sus fronteras.

Otros reconocimientos y el futuro gastronómico

Además de los anuncios principales, la gala entregó premios especiales que destacaron otras tendencias culinarias. El premio al restaurante sostenible, ganado el año pasado por Celele, recayó esta vez en Naar, ubicado en Kasauli, India, un espacio que utiliza ingredientes del Himalaya y adapta su menú según las seis estaciones de la cordillera. Ferran Adrià, creador del legendario El Bulli, recibió el premio Icon por su contribución a la investigación y educación culinaria, mientras que Dej Kewkacha, figura autodidacta de la pastelería asiática, fue nombrado el mejor pastelero. La aparición de Celele en el puesto 31 marca un nuevo capítulo para la búsqueda de Jaime Rodríguez, quien desde Cartagena continúa valorando los productos de la región en un escenario global sin precedentes.