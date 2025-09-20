Colombia Brilla en Tokio: Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios a la Final de Jabalina en el Mundial de Atletismo

Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios, atletas colombianas, clasificaron a la final de lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio. Martha Valeria Araújo compite en heptatlón y varios marchistas participan en los 20 km.

Las atletas colombianas Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios lograron un hito significativo al clasificar a la final del lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, Japón. Valentina Barrios , compitiendo en el Grupo A, demostró su destreza al asegurar la sexta posición con lanzamientos de 54.50, 55.41 y 60.98 metros.

Este último lanzamiento le garantizó un lugar en la final, ubicándose en la posición 12 a nivel general, consolidando su participación en la competencia. La actuación de Barrios fue crucial para la delegación colombiana, evidenciando su capacidad para competir en un escenario de alto nivel y representando una esperanza para el atletismo del país. La clasificación de Barrios fue celebrada por la afición colombiana, destacando el esfuerzo y dedicación que la atleta ha demostrado a lo largo de su carrera.\Flor Denis Ruíz, por su parte, compitió en el Grupo B y se aseguró el quinto lugar con marcas de 62.11 y 60.92 metros. Su primer lanzamiento la posicionó en el octavo lugar general, asegurando su pase a la final que se disputará este sábado. Es importante resaltar que Ruíz estuvo cerca de alcanzar la marca mínima de 62.50 metros, necesaria para clasificar directamente a la final, logro que solo seis atletas consiguieron. La clasificación de Ruíz a la final es particularmente relevante considerando su actual título de subcampeona mundial, lo que genera grandes expectativas en su desempeño. La comunidad deportiva colombiana espera con ansias la final, confiando en que Ruíz pueda repetir o incluso superar su éxito anterior. Además, la eliminación de la actual campeona mundial y olímpica, la japonesa Haruka Kitaguchi, añadió emoción a la jornada, abriendo el camino para que otras atletas, incluyendo a las colombianas, compitan por el título.\El sábado 20 de julio, después de las 7:05 de la mañana, hora de Colombia, Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios se enfrentarán en la final del lanzamiento de jabalina femenino. La expectativa es alta, y los aficionados del atletismo colombiano estarán atentos a sus actuaciones. Además de las destacadas actuaciones en lanzamiento de jabalina, la delegación colombiana contó con la participación de Martha Valeria Araújo en la exigente prueba del heptatlón. Araújo demostró su versatilidad en diversas disciplinas, registrando 13.13 segundos en los 100 metros vallas, 1.74 metros en salto alto, 13.98 metros en impulsión de la bala (liderando el Grupo B) y 24.67 segundos en los 200 metros planos. Tras las primeras cuatro pruebas, Araújo sumó 3.718 puntos, ubicándose en la posición 15 de la clasificación general. El sábado, Araújo completará su participación en el heptatlón con las pruebas de salto largo, lanzamiento de jabalina y 800 metros, buscando mejorar su posición y demostrar su talento. Finalmente, los marchistas Lucy Mendoza, Laura Chalarca, Mateo Romero y César Herrera también participarán en la prueba de los 20 km, representando a Colombia en esta modalidad de atletismo. La presencia de múltiples atletas colombianos en el campeonato refleja el crecimiento y desarrollo del atletismo en el país





