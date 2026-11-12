Colombia busca apoyo de EE.UU. y Venezuela para liberar a Pantoja

El ministro Mora activa gestiones diplomáticas con Washington y Caracas para localizar a la subteniente Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca desde el 5 de noviembre.

El Ministerio de Defensa de Colombia ha iniciado una campaña diplomática intensiva para asegurar la liberación de María Camila Pantoja, subteniente del Ejército colombiano que se encuentra secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta iniciativa busca coordinar esfuerzos con los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para facilitar el acceso a la información necesaria sobre su paradero actual.

Cooperación internacional y gestiones diplomáticas

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, detalló este miércoles que las autoridades colombianas están solicitando activamente la intervención de Estados Unidos para mediar con las autoridades venezolanas. Esta solicitud se presentó durante la inauguración de un nuevo hangar en el fuerte militar de Tolemaida, una instalación donada por Washington destinada a la reparación de helicópteros. Mora explicó que el objetivo es obtener inteligencia y apoyo diplomático desde el lado venezolano para rastrear a la militar.

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La petición de colaboración internacional responde a la complejidad geográfica y política de la región fronteriza donde se desarrollan las operaciones. El funcionario señaló que Washington puede jugar un papel crucial al interceder ante Caracas, dada la estrecha relación bilateral y los intereses compartidos en materia de seguridad regional. Este enfoque multidimensional permite a las fuerzas de seguridad colombianas ampliar su alcance más allá de las límites nacionales.

Contexto del secuestro y responsabilidad del ELN

El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció oficialmente, el pasado 5 de noviembre, que mantiene bajo su control a la subteniente Pantoja. Este anuncio siguió a la denuncia de desaparición presentada por la Décima Octava Brigada del Ejército, quien reportó el incidente en la ciudad de Saravena, en el departamento de Arauca. La captación ocurrió cuando la uniformada circulaba por el área urbana y fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.

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Posteriormente, el grupo guerrillero publicó un video en redes sociales en el que asumía la responsabilidad del secuestro. En dicha grabación, el ELN advirtió explícitamente que cualquier intento de operación de rescate por parte de la fuerza pública podría poner en riesgo la vida de la subteniente. Esta condición ha complicado las tácticas de búsqueda y ha elevado la prioridad de las estrategias de negociación y presión diplomática.

Impacto en la frontera y estrategias futuras

Mora enfatizó que la cooperación con Venezuela es vital no solo para el caso específico de Pantoja, sino para abordar la presencia general de organizaciones armadas ilegales en la zona limítrofe. El ministro instó a las autoridades venezolanas a implementar medidas de contención efectivas en su territorio para evitar que las operaciones colombianas se vean contrarrestadas por la reocupación del espacio fronterizo. Esta solicitud refleja la necesidad de una respuesta binacional coordinada ante la movilidad de los grupos armados.

El departamento de Arauca permanece como un territorio estratégico debido a su historial de presencia del ELN y su función como eje de movilidad para estructuras ilegales. La confrontación constante ha generado desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y graves dificultades para la actividad económica local. La resolución del caso de Pantoja se percibe como un paso importante para intentar estabilizar la seguridad en una de las regiones más vulnerables del país.