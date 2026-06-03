Colombia busca asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027 ante Uruguay

La Selección Colombia femenina, liderada por Ángelo Marsiglia, se prepara para enfrentar a Uruguay en la Liga de Naciones Femenina con el objetivo de asegurar su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. La presencia de Mayra Ramírez y Linda Caicedo en la lista de convocadas es una gran noticia para el equipo, que busca consolidarse como uno de los dos cupos directos para el Mundial.

La Selección Colombia femenina, dirigida por Ángelo Marsiglia , ha completado su plantilla con la llegada de Linda Caicedo y se prepara para el crucial encuentro de este viernes en Cali ante Uruguay, correspondiente a la Liga de Naciones Femenina.

Con una victoria, Colombia aseguraría su clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, y es por ello que el objetivo de las dirigidas por Marsiglia es obtener el triunfo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, a las 6:00 de la tarde. Colombia y Argentina lideran la tabla de posiciones con 14 puntos, y una victoria en la penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina les garantizaría la clasificación directa al Mundial.

Mayra Ramírez regresa a la Selección después de casi un año de ausencia debido a una lesión de rodilla, y se une a la lista de convocadas para las últimas dos jornadas que definirán a las dos selecciones clasificadas directamente y las dos que irán al repechaje. Además de Ramírez, también han sido convocadas Linda Caicedo, quien es la última en llegar a la concentración de Colombia, y Leicy Santos, la goleadora de la Liga de Naciones Femenina con cuatro anotaciones.

La única novedad entre las convocadas es la presencia de la juvenil delantera Michael Vásquez, del Deportivo Cali. La Selección Colombia femenina se encuentra en uno de los dos cupos directos para el Mundial de Brasil, y su objetivo es ganar a Uruguay para consolidarse como clasificadas, ya que Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú no podrían alcanzarlas.

En la última fecha, prevista para el martes, Paraguay se medirá a Colombia, Perú recibirá a Bolivia, Uruguay será local ante Venezuela y Ecuador ante Argentina. Argentina y Colombia son líderes de la Liga de Naciones Femenina con 14 unidades, seguidas de Venezuela con 11 puntos, pero solo un partido por disputar.

Chile es cuarto con 10 puntos, Ecuador es quinto con 8 unidades, y luego aparecen Paraguay y Perú con 7 puntos, con opciones matemáticas pero dependiendo de otros resultados. Uruguay cierra la tabla con cinco unidades y Bolivia con un solo punto





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