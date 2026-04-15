Colombia busca destinos internacionales para hipopótamos; México rechaza traslocación

La Ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó las complejidades del traslado internacional de hipopótamos desde Colombia, señalando que la negativa de México y las estrictas normativas internacionales, como CITES, son obstáculos significativos. A pesar de esto, el gobierno colombiano continúa explorando otras opciones diplomáticas y geográficas para gestionar la creciente población de estos animales exóticos en el país.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, abordó la compleja situación del traslado internacional de los hipopótamos en Colombia a través de su cuenta en la red social X. Detalló que la viabilidad de exportar estos animales no recae únicamente en la decisión colombiana, sino que exige la autorización explícita de la nación receptora, todo ello en el contexto de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres ( CITES ).

La ministra enfatizó que sin la autorización expresa de la Autoridad CITES del país de destino, cualquier movimiento transfronterizo de estas especies resulta imposible. Como respaldo a sus afirmaciones, la ministra Vélez hizo públicas comunicaciones oficiales provenientes de la autoridad ambiental mexicana. En estos documentos, se evidencia claramente que México no considera viable la traslocación de ejemplares de hipopótamo hacia su territorio, argumentando que en Colombia se trata de una especie exótica invasora.

Adicionalmente, la comunicación mexicana advierte de manera explícita que la legislación vigente en México prohíbe categóricamente la importación de este tipo de especies. La ministra Vélez también señaló que, sumado a esta negativa, existen condiciones sanitarias adicionales impuestas por las autoridades mexicanas competentes. Entre estos requisitos se incluyen que los animales hayan nacido en cautiverio y posean certificaciones sanitarias y sistemas de identificación robustos que garanticen su completa trazabilidad.

Estas exigencias, de ser aplicadas, excluirían a los hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente en Colombia durante la década de 1980, ya que su origen no cumpliría con los criterios de nacimiento en cautiverio y trazabilidad documentada desde su nacimiento. A pesar de la respuesta negativa por parte de México, la ministra Vélez afirmó rotundamente que el gobierno colombiano no ha cesado en sus esfuerzos por encontrar soluciones. Subrayó que la notificación oficial de México de no autorizar la traslocación no implica un abandono de la búsqueda de alternativas.

En este sentido, el Gobierno ha estado realizando gestiones proactivas con otros países para identificar destinos potenciales. Según la información proporcionada por la ministra, se han enviado comunicaciones formales a un total de siete países que podrían representar destinos viables para los hipopótamos. Asimismo, se han establecido y mantenido contactos diplomáticos intensos, incluyendo acercamientos específicos con naciones como la India y Sudáfrica, que poseen ecosistemas y marcos regulatorios potencialmente compatibles.

Estas declaraciones surgen en un momento de intenso debate y cuestionamientos sobre la estrategia gubernamental para el control de la creciente población de hipopótamos en Colombia. La expansión de esta especie exótica ha generado impactos ambientales significativos en diversas regiones del país, y la falta de una solución definitiva ha suscitado preocupaciones entre expertos y la opinión pública.

En contraposición a la postura oficial, el conservacionista mexicano Ernesto Zazueta ha expresado públicamente su opinión de que existen alternativas viables para trasladar a los animales a centros especializados fuera de Colombia. Zazueta ha cuestionado la supuesta falta de voluntad política y la lentitud en los trámites por parte de las autoridades colombianas. Según su versión, expuesta en una entrevista concedida a W Radio, el proceso requeriría inicialmente la expedición de los permisos de salida correspondientes por parte del país de origen.

Ante estas críticas, la ministra Vélez ha defendido enérgicamente la postura del gobierno, argumentando que todas las decisiones se están tomando con base en criterios técnicos y legales rigurosos. Asimismo, recordó que el traslado de animales sin contar con los permisos internacionales necesarios constituye un acto de tráfico ilegal, lo cual el gobierno está comprometido a prevenir y sancionar.

La problemática de los hipopótamos en Colombia se originó a raíz de la introducción ilegal de ejemplares en la década de 1980, provenientes del zoológico privado de Pablo Escobar. Desde entonces, la población ha crecido exponencialmente sin un control efectivo, superando las estimaciones iniciales y expandiéndose a ecosistemas naturales, lo que genera preocupaciones sobre la biodiversidad local y el equilibrio ecológico.

Estos animales, al ser especies exóticas invasoras, carecen de depredadores naturales en Colombia, lo que facilita su reproducción y expansión sin restricciones. Los impactos negativos incluyen la competencia por recursos con especies nativas, la alteración de hábitats acuáticos y terrestres, y el potencial riesgo para la seguridad humana en las áreas donde se han establecido.

El debate sobre la eutanasia de los hipopótamos, anunciado por el Ministerio de Ambiente, ha abierto un profundo debate social, especialmente en la región de Barrancabermeja, donde se concentra una parte significativa de la población de estos animales. Mientras algunas voces abogan por la eutanasia como una medida drástica pero necesaria para controlar la población y mitigar los daños ambientales, otros grupos, incluyendo defensores de animales, proponen alternativas no letales, como la esterilización masiva o el traslado a santuarios.

La complejidad de la situación radica en la interconexión de factores biológicos, ecológicos, éticos, legales y diplomáticos. La falta de acuerdos internacionales y la rigidez de las normativas sobre especies invasoras complican enormemente las opciones de reubicación, mientras que la viabilidad y escalabilidad de medidas de control no letales aún son objeto de estudio y debate científico.

La ministra Vélez ha reiterado el compromiso del gobierno de buscar soluciones integrales y responsables, priorizando siempre el marco legal y técnico aplicable a la gestión de especies exóticas invasoras, y evitando cualquier acción que pueda ser considerada como tráfico ilegal de fauna.





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