Colombia enfrenta a Serbia en el Mundial Sub-17 con la meta de asegurar el primer puesto del Grupo L. El equipo de Fredy Hurtado busca mantener su racha positiva en Catar.

La Selección Colombia Sub-17 enfrenta a Serbia el viernes en el Campeonato Mundial de Fútbol Masculino disputado en Catar. El equipo nacional busca vencer al conjunto europeo para consolidarse como líder del Grupo L. El combinado dirigido por Fredy Hurtado suma seis puntos y mantiene la primera posición debido a su ventaja en la diferencia de goles, que asciende a +4 frente a +3 del rival.

Mecánica del Torneo y Clasificación

La Tricolor ha demostrado solidez táctica en sus líneas defensivas y ofensivas durante las dos primeras jornadas. En su debut, venció 2-1 a Japón con anotaciones de Miguel Agámez y Samuel Martínez. Posteriormente, superó 2-0 a Honduras gracias a los goles de Matías Caicedo y José Escorcia. Estos resultados permitieron asegurar anticipadamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

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Serbia llega a este enfrentamiento con una campaña impecable, habiendo ganado sus dos partidos anteriores. El equipo europeo derrotó 2-0 a Honduras y 1-0 a Japón, manteniendo su portería invicta. Este récord defensivo representa un desafío técnico significativo para la ofensiva colombiana, quien debe encontrar la forma de desmarcar a un rival que no ha recibido goles hasta el momento.

Estrategia Técnica y Gestión de Jugadores

El cuerpo técnico colombiano implementó una estrategia de gestión de cargas físicas dividiendo al plantel en dos grupos durante la preparación. Según la Federación Colombiana de Fútbol, los jugadores con más minutos contra Honduras realizaron fisioterapia y trabajos regenerativos en el hotel. El resto del equipo practicó ejercicios de activación, circuitos de pases para el desmarque y fútbol en espacios reducidos.

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Fredy Hurtado confirmó que el objetivo inicial de clasificar se cumplió, pero la meta ahora es terminar primeros del grupo. El entrenador resaltó la necesidad de precisión en el pase, especialmente en jugadas simples, para aprovechar las capacidades técnicas de sus jugadores. También destacó el ambiente de unidad dentro del vestuario como un factor clave para la confianza del equipo.

Impacto Táctico y Próximos Pasos

El entrenador identificó el juego directo y la superioridad física en duelos aéreos como las principales armas de Serbia. Hurtado señaló que los delanteros europeos son altos y buscan prolongar la pelota, pero confió en la estatura de sus futbolistas para competir en el aire. La selección nacional necesita imponerse en estos aspectos para neutralizar la amenaza serbia.

El partido se disputará en el Campo 9 del complejo Aspire Zone, en Rayán, Doha, a partir de las 8:00 de la mañana hora colombiana. La transmisión oficial estará a cargo de Gol Caracol HD2, RCN y Ditu. Una victoria o un empate permitirán a Colombia asegurar el primer lugar y obtener un cruce favorable en la siguiente ronda del torneo internacional.