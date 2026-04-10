Colombia busca liderato ante Venezuela en crucial partido rumbo al Mundial de Brasil 2027

La selección femenina de Colombia se enfrenta a Venezuela en Cali en un partido clave para clasificar al Mundial de Brasil 2027. El resultado es determinante para sus aspiraciones y la posibilidad de liderar la Liga de Naciones. Con la ausencia de figuras importantes, el equipo busca la victoria.

La selección nacional femenina, bajo la dirección del técnico caleño Ángelo Marsiglia , se enfrenta hoy, a las 8:00 p.m., en el emblemático estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un duelo crucial por la clasificación al Mundial de Brasil 2027. El desafío es contra Venezuela , actual líder de la tabla de posiciones con 8 puntos. Colombia, por su parte, se ubica en la cuarta posición, con 7 puntos, igualando a Argentina y Chile.

Sin embargo, la diferencia de gol perjudica a las 'cafeteras', relegándolas por debajo de las selecciones argentina y chilena. Este partido inaugural da inicio a la triple fecha FIFA de abril, un periodo crucial que determinará el futuro de la selección. Además de Venezuela, Colombia se medirá a Chile y Argentina, en tres compromisos que definirán el camino hacia la anhelada cita mundialista.\El equipo nacional presenta una equilibrada combinación de experiencia y juventud, guiado por la visión del estratega vallecaucano. La responsabilidad de liderar el ataque recae en la talentosa delantera del Real Madrid, Linda Caicedo, una figura clave para las aspiraciones colombianas. Junto a Caicedo, el liderazgo se extiende a un grupo de futbolistas con amplia trayectoria y destacadas en clubes de renombre mundial. Entre ellas se encuentran Catalina Pérez, guardameta del Racing de Estrasburgo; Daniela Caracas, defensora del Espanyol; Daniela Montoya, mediocampista del Gremio; Gisela Robledo, jugadora del Corinthians; Ana María Guzmán, del Palmeiras; Katherine Tapia, también del Palmeiras; Lorena Bedoya, del Cruzeiro; Manuela Pavi, del Toluca; Mary José Álvarez, del Olympique Marsella; Wendy Bonilla, de Pumas; Valerin Loboa, del Portland; Luisa Agudelo, de San Diego Waves; Manuela Vanegas, del Brighton; y Jorelyn Carabalí, del Boston Legacy. La presencia de estas jugadoras de alto nivel es fundamental para fortalecer el desempeño del equipo y buscar la ansiada clasificación.\En cuanto a las bajas, se lamentan dos ausencias significativas que, sin duda, habrían aportado al conjunto nacional. Catalina Usme, estrella del América de Cali y máxima goleadora histórica de la selección, no estará presente debido a una decisión técnica del seleccionador Marsiglia. Por otro lado, Mayra Ramírez, destacada artillera en competencias recientes, se pierde el encuentro por lesión. La ausencia de ambas jugadoras representa un desafío, pero también una oportunidad para que otras futbolistas demuestren su valía y contribuyan al éxito del equipo. En caso de una victoria colombiana frente a Venezuela hoy, y si los encuentros entre Chile y Argentina resultan en empate, la selección colombiana ascendería al liderato parcial de la Liga de Naciones, sumando 10 puntos. Es importante recordar que las dos primeras selecciones clasificadas al finalizar la competición asegurarán su pase directo a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto puesto tendrán la oportunidad de disputar un repechaje. El partido de esta noche será transmitido por los canales RCN y Caracol TV, y el próximo desafío contra Chile se llevará a cabo el martes en el mismo escenario, el Pascual Guerrero





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