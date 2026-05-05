Colombia busca retomar diálogo con Ecuador tras reducción de aranceles

La canciller ecuatoriana Rosa Villavicencio anunció que Colombia buscará reanudar conversaciones para restablecer las relaciones y el flujo comercial con Ecuador, tras la reducción de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas. Además, se informó sobre la finalización del contrato con Thomas Greg & Sons en la emisión de pasaportes.

La canciller ecuatoriana, Rosa Villavicencio, ha manifestado el interés de Colombia en reanudar las conversaciones destinadas a restablecer las relaciones bilaterales y el flujo comercial con Ecuador .

Esta declaración se produce en un contexto de señales positivas provenientes de Quito, que sugieren una apertura a la normalización de las relaciones entre ambos países. La situación bilateral ha estado marcada por tensiones recientes y decisiones comerciales implementadas por el gobierno ecuatoriano, lo que ha generado incertidumbre en el ámbito económico y diplomático.

Las declaraciones de la canciller Villavicencio apuntan a una posible reactivación del diálogo diplomático y comercial, buscando superar las diferencias y fortalecer la cooperación entre Ecuador y Colombia. Una medida concreta que ha contribuido a este ambiente de distensión es la reducción de la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 100% al 75%. Bogotá interpreta esta decisión como una señal positiva que podría facilitar la reanudación de las conversaciones.

La canciller Villavicencio enfatizó que Colombia ha mantenido una disposición constante al diálogo y que la reducción de aranceles busca avanzar hacia la normalización del intercambio comercial, reviviendo el flujo comercial previo a las tensiones actuales. Factores internos en Ecuador, como el desabastecimiento y las necesidades económicas y sociales, han influido en la decisión de reducir los aranceles, buscando aliviar la situación económica y garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para la población.

Ecuador actualmente ejerce la presidencia pro tempore de instancias regionales, lo que le otorga una posición estratégica para promover la estabilidad y la cooperación en la región. Además de las gestiones para normalizar las relaciones con Colombia, la canciller Villavicencio abordó la situación relacionada con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

Confirmó la finalización del contrato con esta empresa el pasado 30 de abril, y aseguró que el proceso de emisión de pasaportes está ahora bajo el control del Estado colombiano. La canciller enfatizó que la situación es de absoluta normalidad y que la transición se ha realizado sin contratiempos.

La Imprenta Nacional ha asumido la personalización de las libretas de pasaportes, mientras que los puntos habituales de atención al público, como los CADE, las gobernaciones y los consulados, continúan operando sin cambios. Villavicencio aseguró que el proceso se desarrolló como una transición ordenada y reiteró que el Estado colombiano controla plenamente la emisión de pasaportes, brindando tranquilidad a los ciudadanos.

La finalización del contrato con Thomas Greg & Sons y la asunción del control por parte del Estado colombiano representan un paso importante para garantizar la seguridad y la eficiencia en la emisión de pasaportes. En el ámbito político interno colombiano, se han presentado diversas noticias relevantes. La senadora María Fernanda Cabal ha manifestado su interés en aspirar a la gobernación del Valle.

La Ley de Jurisdicción Agraria se encuentra en riesgo de ser rechazada, por lo que el gobierno busca salvarla mediante un mensaje de insistencia. El Ministerio de Justicia ha reiterado su oposición a la constituyente, a pesar del respaldo oficial anunciado por el presidente Petro. En Popayán, un familiar de una menor fallecida en un accidente de Monster Truck ha roto el silencio, expresando su dolor y exigiendo justicia.

El ministro Mauricio Lizcano ha calificado de populista la propuesta de Paloma Valencia sobre el SOAT, argumentando que representa un ataque al sistema de salud. Se ha debatido sobre la participación de colombianos en la guerra de Sudán, con expertos señalando que no se trata de militares de alto rango, sino de personas que buscan obtener beneficios económicos.

El gerente de la empresa Metro Bogotá ha anunciado que la extensión del Metro hasta la calle 100 costará cuatro billones de pesos y se entregaría en 2032. Juan Manuel Charry ha advertido que cualquier intento de reformar la constitución por vías no institucionales constituye un golpe de Estado. Paloma Valencia ha asegurado que, en un eventual mandato suyo, se mantendrán todas las políticas positivas implementadas por el gobierno de Petro





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Ecuador Relaciones Bilaterales Comercio Aranceles Pasaportes Thomas Greg & Sons Diálogo Diplomacia Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Desde Ecuador se sabotea el programa de paz de Colombia”: presidente Petro arremete contra NoboaPeriodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación política. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña de la Universidad Externado.

Read more »

Tragedia en Villavicencio: Veterinaria muere a manos de amigo policía por deuda de 20 millonesUn policía activo es el principal sospechoso de asesinar a su amigo, un veterinario, en Villavicencio, aparentemente por una deuda de 20 millones de pesos. La madre de la víctima presenció el ataque y relató los angustiantes momentos.

Read more »

Escalada de tensiones entre Colombia y Ecuador por acusaciones de narcotráfico e injerenciaLa disputa fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha intensificado, derivando en acusaciones mutuas de narcotráfico, injerencia electoral y apoyo a grupos criminales. El presidente Petro denuncia un complot de la extrema derecha colombiana, mientras que Noboa acusa a Colombia de impulsar la incursión de guerrilleros.

Read more »

Petro Acusa a Ecuador de Proporcionar Armas a Grupos Armados en ColombiaEl presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado a Ecuador de ser la fuente de armas y explosivos utilizados por grupos armados ilegales en ataques contra civiles en el departamento del Cauca, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países. El mandatario afirma que Ecuador sabotea el programa de paz colombiano y busca desestabilizar las elecciones.

Read more »

Ecuador impone aranceles del 100% a Colombia: tensiones bilaterales y debate sobre narcotráficoEcuador aplica aranceles del 100% a productos colombianos, mientras Gustavo Petro acusa al presidente Daniel Noboa de desviar el debate sobre la conexión entre política y narcotráfico en Ecuador. Las tensiones aumentan en medio de la crisis de seguridad regional.

Read more »

Fatal accidente: cuatro ocupantes de automóvil murieron en aparatoso choque en la vía VillavicencioLos cuatro ocupantes de un automóvil fallecieron, al chocar en forma aparatosa con un bus en el kilómetro 60+900, sector La Europea, en el municipio de Barranca de Upía, en el Meta, de la vía que conduce de Villavicencio a Yopal.

Read more »