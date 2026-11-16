Colombia busca US$20.000 millones en inversión durante Milagro Week en Nueva York

El Gobierno colombiano presenta 110 proyectos en Nueva York para atraer capital internacional y desarrollar infraestructura crítica mediante la Misión Crecer.

El Gobierno colombiano presentó un portafolio estratégico de 110 proyectos de inversión, combinando iniciativas públicas y privadas, con el objetivo explícito de atraer capital internacional durante la primera edición de Milagro Week. Este evento se celebra en la ciudad de Nueva York desde el lunes 17 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre, con la meta ambiciosa de movilizar más de 20.000 millones de dólares en inversiones.

Estrategia de inversión y capital disponible

La iniciativa busca fortalecer el desarrollo de sectores clave para la economía nacional mediante la presentación detallada de estas oportunidades a inversores globales. El vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la delegación oficial que participará en el encuentro, liderando los esfuerzos diplomáticos y comerciales necesarios para cerrar acuerdos significativos.

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El objetivo financiero central de esta jornada es movilizar un capital estimado superior a 20.000 millones de dólares, una cifra que representa una oportunidad histórica para el desarrollo del país. Se espera que estas iniciativas generen un impacto directo en la productividad y la competitividad de las empresas colombianas en los mercados globales.

La delegación ha confirmado la asistencia de cerca de 500 inversionistas internacionales, un número que refleja el alto interés generado por la convocatoria. Este grupo se sumó a los más de 1.000 participantes que previamente manifestaron su interés en la iniciativa, consolidando a Milagro Week como un referente en la captación de recursos externos.

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Posiciones de stakeholders y costos operativos

El vicepresidente José Manuel Restrepo detalló durante la inauguración de DAVIarena, ubicada en Sabaneta al sur del Valle de Aburrá, que se han programado más de 300 citas individuales entre inversores y dueños de proyectos. Estas reuniones cubren oportunidades por un valor estimado de 41 billones de pesos colombianos, abarcando los 110 proyectos presentados en Nueva York.

Restrepo destacó que el costo organizado por el Gobierno para ejecutar este encuentro fue un 90% menor en comparación con otras rondas de inversión realizadas en la historia del país. Esta eficiencia operativa subraya el compromiso de la administración con una gestión financiera responsable mientras se maximiza el alcance diplomático y comercial.

La primera edición de Milagro Week forma parte integral de la Misión Crecer, la estrategia macroeconómica del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Esta misión está orientada a impulsar la inversión privada, aumentar la productividad general y acelerar el crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Impacto en infraestructura y sectores clave

La infraestructura constituye uno de los frentes prioritarios de la Misión Crecer, enfocándose en proyectos que mejoren la conexión entre las regiones, los centros de producción y los mercados tanto nacionales como internacionales. ProColombia señaló que fortalecer esta conectividad puede reducir significativamente los costos logísticos y facilitar el comercio exterior.

El Gobierno promueve activamente oportunidades de inversión en infraestructura aeroportuaria, vial y multimodal para mejorar la competitividad empresarial. La construcción de estas obras demanda servicios de ingeniería, tecnología, materiales, financiación, operación y mantenimiento, generando actividad económica en múltiples eslabones de la cadena de valor.

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Una mejor conectividad beneficia directamente actividades como el turismo, la agroindustria, la manufactura y los servicios empresariales, ampliando las posibilidades de crecimiento para las empresas colombianas. Este enfoque integral busca dinamizar las economías regionales y reducir las brechas de desarrollo territorial en el país.

Principales proyectos aeroportuarios y viales

El Ministerio de Comercio, liderado por Mauricio Gómez Amín, utiliza la Ventanilla Única de Inversión (VUI) para concentrar información sobre estas oportunidades. Entre las iniciativas de mayor envergadura destaca El Dorado-Máximo Desarrollo (EDMAX), una asociación público-privada para modernizar el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, con un valor estimado de 12.690 millones de pesos.

En el Caribe colombiano, la iniciativa privada Puerta de Oro busca ampliar el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estima una inversión de 3.100 millones de pesos para atender la demanda futura de pasajeros y carga, incluyendo actividades de operación y mantenimiento.

Otro proyecto destacado es el Nuevo Aeropuerto de Cartagena-Bayunca, diseñado para ampliar la capacidad aeroportuaria en Bolívar, con una inversión en capital de 3.650 millones de pesos y costos de operación (OPEX) de 2.481 millones de pesos. En el suroccidente, Aeropuertos del Suroccidente modernizará los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón en Cali y Benito Salas en Neiva con una inversión total de 4.270 millones de pesos.

La agenda también incluye corredores viales estratégicos como Villeta-Guaduas-El Korán para conectar el centro del país con la Costa Caribe. Además, el corredor Boquerón-El Tablón en la vía al Llano busca fortalecer la conexión entre Bogotá y Cáqueza, mientras se impulsa la conectividad multimodal en la Orinoquía para potenciar su potencial agroindustrial y turístico.