Colombia buscará producir 2 millones de toneladas de aceite de palma en 2026, según Fedepalma

El 54° Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite se realizará en Barranquilla y abordará los efectos climáticos por regiones y las oportunidades geopolíticas. El sector espera alcanzar un récord histórico de producción el próximo año.

Colombia podría alcanzar una producción histórica de aceite de palma en 2026, con una proyección de 2 millones de toneladas, según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite ( Fedepalma ).

Este organismo celebrará su 54° Congreso Nacional en Barranquilla entre el 9 y el 11 de junio, donde se abordarán dos temas centrales para el sector: el fenómeno climático de 'El Niño' y la geopolítica de Estados Unidos, analizando su impacto en el comercio y la inversión. El presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, detalló que los efectos de 'El Niño' varían significativamente por regiones.

En las zonas Central y Norte, se asocia a sequías prolongadas y altas temperaturas, mientras que en el Suroccidental, cerca a Tumaco (Nariño), el fenómeno inverso produce mayores precipitaciones. En los Llanos Orientales, donde se concentra la mitad de los cultivos, el impacto no es uniforme.

Además, Pérez Marulanda explicó que los efectos climáticos en la palmicultura se manifiestan con un retraso de 18 a 24 meses, y actualmente alrededor del 20% de las áreas ha sido renovada con híbridos más resistentes a la Pudrición del Cogollo (PC). Respecto a Bolívar, departamento palmero tradicional que ocupa el séptimo lugar nacional en área sembrada, se reportan 37.600 hectáreas al cierre de 2025.

Debido a la antigüedad de muchos cultivos, la prioridad en 2026 será la renovación, no la expansión, especialmente en Marialabaja y el sur de Bolívar (San Pablo y Simití). El Congreso, que se realizará en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, espera reunir entre 1.200 y 1.300 personas, incluyendo aproximadamente 1.000 palmicultores de las cuatro zonas palmeras y visitantes de la muestra comercial.

La agenda académica incluirá presentaciones de Cenipalma sobre avances en clonación de palma y buenas prácticas para enfrentar 'El Niño', así como análisis del mercado internacional y tendencias de consumo. Un panel destacado contará con la participación de Javier Díaz, presidente de Analdex, y María Claudia Lacouture, de AmCham Colombia, para evaluar oportunidades en el actual contexto geopolítico.

Durante el evento se elegirán los miembros del Fondo de Fomento Palmero para el periodo 2026-2028, con representación del Gobierno (Ministerios de Agricultura y Comercio) y de los palmicultores (un representante por zona). Al cierre de 2025, Colombia reportó 641.000 hectáreas sembradas de palma de aceite, consolidándose como el segundo cultivo más extenso del país después del café.

La producción de 2024 alcanzó un récord histórico de 1,9 millones de toneladas, y en los primeros cuatro meses de 2025 ya se acumulan 750.000 toneladas, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. La meta para 2026 es superar por primera vez la barrera de las 2 millones de toneladas. En exportaciones, en 2024 hubo un crecimiento significativo y para 2025 se espera destinar cerca del 30% de la producción nacional al mercado exterior.

Fedepalma también destaca una diversificación de destinos, superando la tradicional dependencia de Europa, Brasil y México





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