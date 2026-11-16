Colombia Campeona Invicta Sub-16 Femenino y Classificada al AmeriCup 2027

La selección femenina sub-16 de Colombia se coronó invicta en el clasificatorio sudamericano. Diocelin Zúñiga fue la MVP y el equipo aseguró su lugar en el AmeriCup 2027.

La Selección Colombia femenina de baloncesto Sub-16, bajo la dirección técnica del antioqueño Luis Miguel Cuenca, se consagró como la campeona invicta del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino 2027. La victoria final llegó con un marcador de 61-46 ante el anfitrión Venezuela en el Gimnasio Ciudad de La Asunción, ubicado en Isla Margarita. Este triunfo histórico cierra una campaña perfecta de cinco victorias consecutivas y garantiza oficialmente la clasificación del conjunto colombiano para disputar el torneo continental que se llevará a cabo en 2027.

Diocelin Zúñiga y Livia Asprilla Destacan

Diocelin Zúñiga fue elegida como la Mejor Jugadora del Torneo, reconocida por su dominio absoluto en los tableros y su eficiencia ofensiva durante todo el campeonato. Junto a ella, Livia Asprilla completó el quinteto ideal de la competencia, sumando un reconocimiento colectivo que refleja el talento emergente de la disciplina en el país. La elección de Zúñiga como la Jugadora Más Valiosa (MVP) reafirma su estatus como la pieza central del equipo nacional.

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En la final, Zúñiga firmó un contundente doble-doble con 11 puntos y 16 rebotes, demostrando su capacidad de impacto inmediato en los momentos decisivos del partido. Su desempeño general en el certamen fue excepcional, liderando las estadísticas de eficiencia con un promedio de 16,8 por encuentro. Además, encabezó los listados de rebotes con 12,2 por partido y bloqueos con 1,6, mientras se posicionó como la cuarta máxima anotadora con 11,4 puntos por juego.

Livia Asprilla también dejó una huella imborrable en el torneo, promediando 12,6 puntos y 9,8 rebotes, lo que la ubicó como la segunda máxima anotadora del clasificatorio. En la final, Asprilla aportó 9 puntos y 10 rebotes, contribuyendo decisivamente al triunfo colombiano. La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) destacó que Asprilla registró una eficiencia de 14,2, la tercera mejor del campeonato, y alcanzó un 81 por ciento de efectividad en tiros libres, el segundo mejor registro de la competencia.

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Victoria Detallada ante Venezuela en Isla Margarita

El encuentro final comenzó con una sólida actuación del equipo local, quien dominó el primer tiempo con un parcial de 15-7. Sin embargo, Colombia mostró una capacidad de respuesta táctica impresionante para revertir la situación. El equipo nacional ganó el segundo período con un parcial de 13-5 y consolidó su ventaja en el tercer cuarto con un rotundo 27-7, lo que le permitió mantener el control absoluto del ritmo del juego.

Aunque Venezuela logró reaccionar en el último cuarto y ganó el período 19-14, la diferencia acumulada fue insuficiente para evitar la derrota. El marcador final de 61-46 refleja la superioridad colombina en múltiples facetas del juego. Sara Quejada lideró la ofensiva del equipo nacional con 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que María Superlano complementó con 14 unidades, 5 tableros y 7 asistencias. Laura Viveros también contribuyó con 8 puntos y 8 capturas.

Análisis de Estadísticas y Dominio en los Rebotes

La FIBA subrayó que la superioridad colombiana en los rebotes fue uno de los factores determinantes para la victoria, con un total de 59 capturas frente a 40 de Venezuela. Esta ventaja incluyó 20 rebotes ofensivos, los cuales permitieron a Colombia dominar los puntos de segunda oportunidad por un marcador de 18-1. El equipo nacional también se impuso en los puntos en la pintura con un 36-22 y en los puntos tras pérdidas con un 17-11.

A pesar de que la banca de Venezuela superó a la colombina por 27-10 puntos, no pudo compensar las diferencias en la efectividad ofensiva general y el control de los rebotes en el juego. Alexaris Cabeza fue la máxima anotadora de Venezuela con 11 puntos, incluyendo 3 triples, mientras que Jesuli García añadió 8 unidades y Giohanny Gutiérrez terminó con 6 puntos y 4 asistencias. El quinteto ideal también incluyó a Fabiola García de Venezuela, Neyra Salazar de Ecuador y Angelina González de Uruguay, quienes compartieron el reconocimiento junto a las destacadas jugadoras colombianas.