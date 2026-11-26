La Cancillería confirmó que Colombia no ingresará al Nuevo Banco de Desarrollo. El gobierno de Gustavo Petro dejó pendiente este trámite en el Congreso. Análisis de las consecuencias económicas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunicó oficialmente que el país no avanzará en su solicitud de adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo, entidad financiera clave del bloque BRICS. Esta decisión pone fin a un proceso iniciado hace 18 meses que buscaba integrar a la nación sudamericana en esta estructura multilateral de cooperación económica y financiera.

Fin del proceso iniciado por Petro

La Cancillería declaró que no adelantará acciones para la entrada de Colombia al grupo y al banco. La intención de ingreso había sido anunciada por el expresidente Gustavo Petro durante una visita oficial a Shanghái, China, el 16 de mayo de 2025. En ese momento, Petro formalizó la petición ante los líderes de la organización.

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Paralización en el Congreso

Durante el mandato de Petro, no se votó el proyecto de ley necesario para formalizar esta membresía. La tramitación legislativa quedó estancada sin llegar a una resolución concreta en la cámara legislativa. Este vacío legal fue el escenario inicial para la decisión actual del ejecutivo.

Posición del nuevo gobierno

Omar Bula Escobar dirige el ministerio que emitió el comunicado final sobre este tema. La entidad señaló que no dará continuidad a los trámites ya en curso. Tampoco se realizarán nuevas gestiones con el organismo multilateral mencionado en la resolución oficial.

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Análisis de implicaciones económicas

Esta pausa en la relación con BRICS marca un punto de inflexión en la política exterior. Colombia debe ahora redefinir sus estrategias de financiamiento internacional. La distancia con este bloque podría afectar futuras líneas de crédito para proyectos de infraestructura sostenible.

Próximos pasos y horizonte económico

El gobierno no ha especificado si el país podría retomar el proceso de ingreso en el futuro. Tampoco se han revelado las razones técnicas detrás de esta reversión de política. La comunidad internacional observa cómo Colombia se posiciona frente a los pilares del orden económico actual, incluyendo el FMI y el Banco Mundial.