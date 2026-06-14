Colombia celebra el Día del Padre el 14 de junio de 2026: razones del cambio y nuevos festivos

Explicación del adelanto del Día del Padre al 14 de junio en Colombia para evitar coincidir con las elecciones presidenciales, y la creación de un nuevo festivo nacional en julio por la Ley 2578 de 2026.

El Día del Padre en Colombia se celebra tradicionalmente el 21 de junio, pero en 2026 la fecha se adelantó al domingo 14 de junio.

El cambio fue propuesto por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) para evitar que las celebraciones coincidieran con las restricciones previstas para el 21 de junio, día en que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Además, junio es un mes con una fuerte actividad futbolera, lo que lo convierte en un escenario propicio para que los padres disfruten de eventos deportivos en familia.

Aprovechando que este fin de semana también coincide con un puente festivo, se consideró ideal para fomentar encuentros familiares memorables. Este no es el único ajuste festivo en Colombia para 2026. El Congreso aprobó la Ley 2578 de 2026, que declara como festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el cual se conmemora el 9 de julio de cada año.

La ley garantiza descanso remunerado para todos los trabajadores, del sector público y privado, por tratarse de una celebración de carácter religioso. Sin embargo, en 2026 el 9 de julio caerá en jueves, por lo que el descanso se trasladará al lunes siguiente, es decir, al 13 de julio, siguiendo la práctica común de mover los festivos que coinciden en mitad de semana para crear fines de semana largos.

En resumen, las autoridades comerciales y legislativas han realizado estos cambios para optimizar el disfrute de los festivos, evitando conflictos con eventos nacionales importantes como las elecciones, y promoviendo la actividad económica y los encuentros familiares. Los ciudadanos deben tener en cuenta que, tanto el Día del Padre como el nuevo festivo religioso, se celebrarán en fechas distintas a las tradicionales, lo que afecta la planificación personal y laboral para el año 2026





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