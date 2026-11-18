La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, finalizó 2026 con un 52,3% de rendimiento. Un empate sin goles ante Chile marca el cierre del año tras la eliminación en el Mundial.

La Selección Colombia concluyó el año 2026 con un rendimiento general del 52,3 por ciento. El equipo disputó un total de 14 partidos a lo largo de la temporada. Este balance incluye cinco encuentros disputados durante el Mundial de Norteamérica.

En la competición continental, Colombia fue eliminada en la fase de octavos de final. Este resultado cierra un ciclo competitivo que ha definido la identidad del grupo actual bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

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Rendimiento y Balance Estadístico Anual

El equipo criollo registró seis victorias, cuatro empates y tres derrotas en los 14 juegos del año. Las triumphs se obtuvieron ante Costa Rica, Jordania, Uzbekistán, Congo, Ghana, Perú y Chile en otro encuentro previo. Las caídas fueron frente a Croacia, Francia y Paraguay.

Los empates se registraron contra Portugal, Suiza y México. El partido contra Suiza finalizó en derrota por penaltis en los octavos de final del Mundial. El último enfrentamiento fue ante Chile, rival contra el que cerró el año.

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Empate Táctico en el Estadio Monumental

El duelo final se jugó este martes en el estadio Monumental de Santiago. La Selección Colombia terminó con nueve jugadores jóvenes en la cancha. El elenco estuvo formado por Dévis Vásquez, Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán, Daniel Mosquera, Óscar Cortés, Jhon Solís, Matías Orozco y Kevin Andrade.

El encuentro finalizó sin goles. Colombia tuvo las estadísticas a su favor durante la partido. Generó ocho opciones de gol, frente a las cuatro de Chile. El equipo rojo obtuvo tres oportunidades claras de marcar.

La posesión del balón favoreció al seleccionado criollo. Colombia mantuvo el 52 por ciento de la titularidad. Chile controló el 48 por ciento restante del juego. No logró imponerse en un país donde no gana desde el 11 de septiembre de 2012.

Historial Reciente y Enfrentamiento Directo

La última victoria de Colombia en Chile ocurrió el 11 de septiembre de 2012. En ese entonces, vencieron 1-3 a los chilenos. Los anotadores fueron Teófilo Gutiérrez, Falcao García y James Rodríguez.

Los dos equipos ya se conocían antes de este partido. Se enfrentaron el viernes de la semana pasada en Cali. Los cafeteros se impusieron 1-0 en ese encuentro. Ambas partes tenían el duelo bien analizado.

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El elenco austral repitió la fórmula utilizada en el Valle del Cauca. Salió con un bloque medio-bajo. Esta estrategia dificultó la tenencia del balón para los colombianos. Apelaron al roce y los golpes para amainar a los futbolistas.

Lesiones y Renovación Generacional

El juego fue intenso desde el principio hasta el final. La Selección tuvo una mezcla de juventud y experiencia. Al minuto 34, el central pitó un penalti a favor de Colombia. Luis Javier Suárez, con 22 partidos y seis goles, erró el tiro frente al arquero Vigouroux.

El delantero samario ha brillado con el Sporting de Lisboa portugués. Quedó en deuda con esta ventana de amistosos. Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta sí cumplieron un buen papel. Sánchez, capitán tras el retiro de James Rodríguez, tuvo un buen desempeño.

Dávinson Sánchez fue reemplazado a los 23 minutos. Sufrió una lesión de hombro durante el partido. El problema físico más grave lo padeció Gustavo Puerta. El volante vallecaucano de 23 años salió llorando y en camilla.

La lesión ocurrió tras una entrada fuerte de César Pérez. Se especula con una ruptura de los ligamentos de su rodilla. Los médicos lo llevaron en ambulancia al centro hospitalario. Esto confirma la renovación generacional del equipo.