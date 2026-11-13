Colombia cierra Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con 8 medallas

La delegación colombiana obtuvo una plata histórica en tenis de mesa y oro en atletismo, sumando 8 preseas totales en Dakar 2026 para alcanzar 28 en la historia de los Juegos.

La delegación deportiva de Colombia concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con un saldo altamente positivo para el tejido deportivo nacional. Los jóvenes representantes alcanzaron el podio en múltiples disciplinas, logrando un total de ocho medallas que certificaron el talento emergente del país en escenarios internacionales. El balance final incluye una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, consolidando una edición memorable con actuaciones históricas y el surgimiento de nuevas promesas.

Balance histórico y acumulado olímpico juvenil

La presencia de veintidós atletas en trece diferentes disciplinas deportivas marcó una estrategia competitiva sólida para la nación sudamericana. Estos resultados permitieron que el contador histórico de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud se elevara a veintiocho medallas acumuladas. Este número incluye las presea obtenidas en ediciones precedentes realizadas en Singapur en 2010, Nanjing en 2014 y Buenos Aires en 2018.

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Las disciplinas donde la selección mostró mayor fortaleza fueron el atletismo, el tenis de mesa, la equitación, la lucha playa y el boxeo. La consistencia en estos deportes permitió a la delegación mantenerse competitiva hasta el último día de competencia, demostrando una evolución significativa en la preparación de alto rendimiento.

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus conquista el oro en atletismo

La gran protagonista de esta edición fue la atleta de diecisiete años, Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus, quien se adjudicó la única presea dorada para Colombia. Originaria de Turbo, en Antioquia, Córdoba protagonizó uno de los momentos cumbres de la delegación nacional al dominar el lanzamiento de jabalina femenino.

El lunes 9 de noviembre, la joven logró una marca de 57,62 metros, un registro que representó su mejor marca personal y le garantizó el primer puesto. Con esta actuación, superó a la representante de Uzbekistán, Parizoda Talabova, quien obtuvo la plata con 54,68 metros, y a la letona Eliza Ligere, que cerró el podio con 52 metros.

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Con esta victoria, Córdoba se convirtió en la segunda colombiana en ganar una medalla de oro en atletismo dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El precedente fue establecido por Valeria Cabezas en la edición de Buenos Aires en 2018, consolidando un legado de excelencia en la pista y campo.

Emanuel Otálvaro y Valery Rubio abren medallero histórico

Las alegrías para la delegación comenzaron varios días antes con un hito en el tenis de mesa. El jueves 5 de noviembre, Emanuel Otálvaro, de dieciséis años, logró la primera presea de plata para Colombia. Este logro fue histórico, ya que representó la primera medalla jamás obtenida por el país en esta disciplina específica de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Otálvaro avanzó hasta la final tras acumular seis victorias consecutivas durante el torneo. En la definición, se enfrentó al japonés Ryuusei Kawakami, quien era el número uno del ranking mundial sub-17 y se impuso con un marcador de 4-2. A pesar de la derrota, la actuación de Otálvaro abrió las puertas para el resto de la delegación.

Por otro lado, la lucha playa también vio historia gracias a Valery Edith Rubio. El domingo 8 de noviembre, la deportista de dieciséis años se llevó el bronce en la categoría femenina de 45 kilogramos. Tras perder la semifinal contra la senegalesa Ndeye Khady Diatta, Rubio derrotó a la argelina Meriem Grib por 4-0 en el duelo por el tercer puesto.

Esta medalla fue particularmente significativa pues marcó la primera presea colombiana en la modalidad de lucha playa dentro de estos Juegos, demostrando la versatilidad de los talentos del país en deportes de combate y raqueta.

Bronce para Alejandro Gutiérrez y Michell Gómez

La equitación también aportó oro, plata y bronce en esta edición, con Alejandro Gutiérrez liderando la cosecha de presea en su especialidad. El deportista compitió junto a su caballo Villeroy Van Het Harteveld Z y logró avanzar a la ronda de desempate tras completar un recorrido sin penalizaciones.

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En la definición final, Gutiérrez registró un tiempo de 38,72 segundos, lo suficiente para asegurar el tercer lugar. El oro para la prueba fue para el suizo Mike Smits, mientras que la estadounidense Liza Tittle se llevó la plata. Esta actuación consolidó la solidez de la delegación en disciplinas ecuestres.

En el atletismo, Michell Carolina Gómez Barrios también sumó una presea valiosa. El martes 10 de noviembre, la atleta alcanzó el tercer puesto en los 400 metros con vallas. Gómez completó la prueba con un tiempo de 58,90 segundos, mejorando su registro de 59,96 segundos obtenido en las semifinales.

La ganadora de la prueba fue la sudafricana Megan Nieman con 57,75 segundos, y la plata para la suiza Mina Hirsbrunner con 57,84 segundos. Con este bronce, Gómez se convirtió en la medallista número veinticinco de Colombia en la historia de estas competencias internacionales, reforzando la tradición atlética del país.

Dilan Graciano y Evelin Trejos cierran con plata

El mismo martes 10 de noviembre, Dilan Andrés Graciano aportó otra medalla de plata para Colombia, esta vez en la prueba masculina de lanzamiento de jabalina. El deportista alcanzó una distancia notable de 71,72 metros, marca que registró durante su tercer lanzamiento y que lo posicionó en el segundo lugar del podio.

Este resultado sumó a la racha de éxitos en el atletismo, demostrando la competitividad masculina en las pruebas de campo. La precisión y la fuerza de Graciano fueron claves para asegurar un lugar entre los mejores del mundo en su categoría de edad.

La última presea de la delegación llegó el jueves 12 de noviembre, fechando el cierre de los Juegos para Colombia. Evelin Trejos terminó como subcampeona olímpica juvenil en la categoría de 54 kilogramos de boxeo. Trejos disputó la final contra una representante de Uzbekistán en un encuentro de alto nivel técnico y resistencia.

Esta plata cerró la cosecha de ocho medallas para la delegación, confirmando un desempeño de excelencia. Los resultados obtenidos en Dakar 2026 no solo honran el nombre de los atletas, sino que también sientan las bases para el futuro del deporte olímpico juvenil en Colombia.