Colombia Clarifica que no fue Elegida para la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Colombia, Iván Duque, aclaró que el cargo de presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU no es resultado de una elección, sino que se asigna de manera rotatoria y por orden alfabético cada mes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

Colombia no fue elegida para la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que el cargo es ejercido de manera rotatoria y por orden alfabético cada vez, le aclaran al presidente Petro.

/PresidenciaAl relievar su discurso la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Petro indicó que allí le había dicho ‘verdades’ a la comunidad internacional, ‘a nombre del país de la belleza y la vida, e hicimos a Colombia presidenta del Consejo’. Frente a ello la politóloga e internacionalista Sandra Borda recordó que ‘la presidencia del Consejo de Seguridad no es resultado de una elección, obedece a un estricto y automático criterio de rotación basado en el orden alfabético: rota cada mes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad (permanentes y no permanentes) y se hace, insisto, por orden alfabético.

Entonces, a menos de que su gobierno haya sido el que le puso la C a Colombia, el verbo ‘hicimos’, en esa conjugación particular, sobra’





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