Colombia compra 17 aviones Gripen de Saab, con entrega a partir de 2027

Colombia firmó un contrato con Saab para la compra de 17 aviones Gripen, de las cuales 15 corresponden al modelo E y dos más al modelo F. La empresa sueca Saab presentó el primer caza Gripen F para la Fuerza Aérea Brasileña.

Colombia firmó un contrato con Saab para la compra de 17 aeronaves Gripen , de las cuales 15 corresponden al modelo E y dos más al modelo F. La empresa sueca Saab presentó el primer caza Gripen F para la Fuerza Aérea Brasileña .

El Gripen F es la variante biplaza de la serie Gripen E. Canadá anuncia la compra de aviones suecos de la misma empresa que se los vendió a Colombia, rechazando los estadounidenses. Brasil, como cliente de lanzamiento, tuvo un papel activo en el codesarrollo de la variante biplaza, y a través de un amplio programa de transferencia de tecnología, fortaleció la experiencia en diseño y desarrollo avanzado dentro de su base industrial nacional.

El lanzamiento del Gripen F representa un logro compartido entre Saab, la industria brasileña y la Fuerza Aérea Brasileña, reflejando la profunda confianza que han construido juntos durante muchos años. Desarrollar este avión conjuntamente demuestra la madurez de esta colaboración.

El contrato de 2014 con el gobierno de Brasil abarca el desarrollo y la producción de 36 aviones de combate: 28 Gripen E y ocho Gripen F. Las entregas comenzaron en 2020 y, hasta la fecha, se han entregado 11 aeronaves. Colombia firmó, en diciembre del año pasado, un contrato con Saab para la compra de 17 aeronaves Gripen, las cuales empezarán a llegar al país a finales de 2027.

El Gripen F ofrece un rendimiento de clase mundial, sensores y una arquitectura avanzada, similar al Gripen E. La incorporación de una segunda cabina totalmente independiente permite realizar misiones guiadas por instructores en un caza plenamente operativo, brindando a los pilotos en formación condiciones reales de misión. Antes de su entrega final a la Fuerza Aérea Brasileña, la aeronave será trasladada al Centro de Pruebas de Vuelo de Saab en Suecia, donde comenzará una fase dedicada a los ensayos en vuelo





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